La jugadora de rugbi mexicana María Pruijin desafia les expectatives

Aquest és el camp del teu equip?

N'hem tingut d'altres, però ara és aquí on ens entrenem. No és el millor perquè no és un camp dissenyat específicament per a rugbi. No té gespa i no hi ha vestuaris per deixar les motxilles i l'equipament. Tot i això, és el més barat que hem trobat i ens hi podem entrenar cada dia. També és una zona segura amb bones connexions de transport. Com que som un equip femení, és essencial sentir-nos protegides quan marxem i no haver de caminar gaire per la foscor fins a arribar al metro. Pel que fa a la pluja, ens agrada ser positives. Jugar un partit amb bon temps i amb gespa al camp, per a nosaltres és una mena de regal, ja que ens entrenem en condicions poc ideals.