Una lesió que va canviar la vida del jugador de golf professional Carlos Brown el va ajudar a trobar forces

Després de l'amputació, tot va començar a ser exponencialment més difícil per al golfista: canviar-se de roba, caminar fins al lloc de sortida, agenollar-se per recollir la pilota després d'un putt, etc. Tanmateix, en Carlos mai es va plantejar no tornar a donar classes de golf. En comptes d'això, va viure la seva recuperació com una catarsi. "Sabia que tornaria a jugar i a ensenyar", ens explica. "El que no sabia és que el camí per aconseguir-ho suposaria una transformació personal". Durant el procés de recuperació, va haver de tornar a aprendre a fer coses que abans feia sense cap problema. Va aconseguir veure la lesió com una oportunitat per ser optimista i valorar les coses que tenia en lloc de prendre-s'ho amb negativitat i remordiment. "Vaig pensar: m'agrada molt ser a l'aire lliure. M'encanta la meva feina. M'encanta ser golfista professional i jugar a aquest esport".