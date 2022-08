Com pots triar les insercions de subjecció del pont, segons els podòlegs

Unes sabatilles que proporcionin subjecció i un ajust adequat et poden ajudar a mantenir l'amortiment i la comoditat als peus. Tanmateix, si vols més subjecció, les insercions de subjecció del pont poden ser una bona solució.



"Les soles interiors de les sabatilles amb insercions de subjecció del pont són un dispositiu dissenyat per oferir una subjecció i un amortiment adequats per intentar minimitzar els sobreesforços als peus i als turmells", explica Mark J. Mendeszoon, metge de medicina podològica i membre del Col·legi Americà de Cirurgians del Peu i del Turmell.



Moltes insercions de subjecció del pont es poden comprar sense recepta mèdica en farmàcies o botigues de running. No obstant això, també pots treballar amb qualsevol podòleg per crear unes soles interiors personalitzades que s'adaptin als teus peus.



"Aquests dispositius estan adaptats específicament a les necessitats individuals i a l'estructura del peu de cada pacient, i poden fabricar-se amb diferents tipus de materials, estils, gruixos, longituds, etc.", explica Alex Kor, metge de medicina podològica i titular d'un màster.

A continuació, Mendeszoon i Kor t'expliquen tot el que cal saber sobre les insercions de subjecció del pont.

Si estàs pensant a buscar soles interiors per ajudar a reduir el dolor als peus o les lesions, consulta amb el teu metge o metgessa abans per descobrir la solució que més et convé.