Com pots triar les insercions de subjecció del pont, segons els podòlegs
Guia de compra
Cerques més subjecció al pont o vols un amortiment addicional a les sabatilles? Els podòlegs t'expliquen què cal tenir present si estàs pensant a buscar insercions per a la subjecció al pont.
Unes sabatilles que proporcionin subjecció i un ajust adequat et poden ajudar a mantenir l'amortiment i la comoditat als peus. Tanmateix, si vols més subjecció, les insercions de subjecció del pont poden ser una bona solució.
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"Les soles interiors de les sabatilles amb insercions de subjecció del pont són un dispositiu dissenyat per oferir una subjecció i un amortiment adequats per intentar minimitzar els sobreesforços als peus i als turmells", explica Mark J. Mendeszoon, metge de medicina podològica i membre del Col·legi Americà de Cirurgians del Peu i del Turmell.
Moltes insercions de subjecció del pont es poden comprar sense recepta mèdica en farmàcies o botigues de running. No obstant això, també pots treballar amb qualsevol podòleg per crear unes soles interiors personalitzades que s'adaptin als teus peus.
"Aquests dispositius estan adaptats específicament a les necessitats individuals i a l'estructura del peu de cada pacient, i poden fabricar-se amb diferents tipus de materials, estils, gruixos, longituds, etc.", explica Alex Kor, metge de medicina podològica i titular d'un màster.
A continuació, Mendeszoon i Kor t'expliquen tot el que cal saber sobre les insercions de subjecció del pont.
Si estàs pensant a buscar soles interiors per ajudar a reduir el dolor als peus o les lesions, consulta amb el teu metge o metgessa abans per descobrir la solució que més et convé.
Com funcionen les insercions de subjecció del pont?
Hi ha diversos motius pels quals et pot interessar provar aquests dispositius. Per exemple, potser vols alleujar alguna mena de molèstia o dolor al peu, al turmell o a la cama.
"Les insercions de subjecció al pont poden ajudar a tractar afeccions com la fascitis plantar, els problemes als tendons, els peus amb ponts alts amb problemes d'amortiment, la periostitis tibial, els dits del peu en martell, els galindons i altres problemes mecànics que poden afectar els peus i les cames", comenta Mendeszoon.
Segons Kor, les insercions de subjecció al pont poden ser útils per a persones que pateixin les següents afeccions als peus:
- Fascitis plantar: "La fascitis plantar és una inflamació dels lligaments de la part inferior del pont del peu i el taló que es produeix pel sobreesforç". "Aquest sobreesforç, normalment, és el resultat de molts factors, com per exemple l'estructura i la forma del peu, el pes suportat, el nivell d'activitat que es realitza, les sabatilles que es fan servir, etc."
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- Peus plans: "L'interior d'un peu pla no té pont o el té molt reduït", explica Kor. "La majoria dels peus plans funcionen (en caminar, escalar, fer running, etc.) en una posició de sobrepronació. Aquesta estructura de peu pot ser rígida o flexible".
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- Petjada neutra: "Aquest tipus de peu és més recte", afirma Kor. En altres paraules, una petjada neutra no té el pont del peu baix ni alt.
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- Pont alt: "Una estructura de peu amb pont alt, normalment, no distribueix el pes de manera uniforme. Això vol dir que el metatars i el taló del peu experimenten una fricció i una pressió excessives i aguanten massa pes", explica Kor. "A més, aquest tipus d'estructura de peu és més propensa als esquinços".
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Tipus d'insercions de subjecció del pont
Com que el dolor de peu es pot produir per moltes causes (i existeixen molts tipus de soles interiors a considerar) saber quina inserció és millor per a tu pot resultar una mica difícil.
Per simplificar les coses, hi ha tres tipus principals de soles interiors: amb molt de volum (màxim amortiment), amb un volum mitjà (amortiment mitjà) i amb un volum baix (amortiment mínim). Segons Mendeszoon, les soles interiors es classifiquen així:
- Soles interiors amb molt de volum: es fan servir normalment amb sabatilles amb cordons (botes de senderisme o sabatilles de running, per exemple).
- Soles interiors amb un volum mitjà: es fan servir normalment amb sabatilles que no ofereixen un nivell tan alt d'espai i subjecció com els models amb cordons, com per exemple les sabatilles per al dia a dia i els dissenys esportius de perfil més baix.
- Soles interiors amb un volum baix: es fan servir normalment amb sabates de vestir i mocassins.
Com pots triar les millors insercions de subjecció del pont per a tu
Tot i que la millor solució sempre és consultar amb un professional de la salut per tractar qualsevol dolor o molèstia al peu, també pots descobrir més opcions de soles interiors sense recepta mèdica parlant amb un especialista en sabatilles a una botiga de running.
"Per triar una solució de venda lliure que et proporcioni un nivell adequat de subjecció al pont, demana consell a un professional en sabatilles de running o a un especialista en sabatilles. Aquest tipus de persones, normalment, estan molt ben formades en aquest tema", explica Mendeszoon.
Un especialista en sabatilles sabrà dir-te quin tipus de peu tens (pont alt, neutre o baix). Un cop ho sàpigues, també és important saber com col·locar els peus dins les sabatilles.
"En ficar una sola interior a unes sabatilles, és molt important treure la sola interior original de les sabatilles i que la sola interior de venda lliure o pròtesi personalitzada es col·loqui correctament i s'ajusti bé a les sabatilles", explica Mendeszoon.
Si poses les soles interiors noves sense treure les originals, ocuparan molt d'espai. "Això significa que no hi haurà prou espai vertical per al peu del pacient", afirma Kor. "Això pot provocar dolor als dits, sobretot als dits del peu en martell".
5 consells per triar la sola interior de subjecció al pont adequada
1.Descobreix quina talla de sabatilla i quin tipus de peu tens
La clau per trobar una bona inserció és conèixer les mides i la forma del teu peu.
"Un cop sàpigues quina talla de sabatilla i tipus de peu tens, podràs demanar consell per trobar una inserció amb un disseny adequat per a tu", explica Mendeszoon. "Moltes empreses de soles interiors que es venen sense recepta mèdica fabriquen diversos tipus de soles interiors específiques per a ponts alts, ponts baixos i petjades neutres".
Per als peus plans, Mendeszoon recomana fer servir unes sabatilles d'estabilitat o de control del moviment amb una sola interior amb molt de volum o amb un volum mitjà.
Pel que fa als peus amb petjada neutra, l'expert comenta que les persones amb aquest tipus de peus no experimenten problemes tan significatius com els dels pacients amb peus plans o ponts alts. "Per tant, en aquests casos, combinar una sola interior amb un volum mitjà o baix amb unes sabatilles adequades pot ser una bona opció", afegeix Mendeszoon.
Finalment, Mendeszoon afirma que per a les persones amb els ponts dels peus alts, solen ser beneficioses les soles interiors amb amortiment. "Les soles interiors que millor funcionen amb aquest tipus de peus són les que tenen un volum baix i un control mínim", diu l'expert.
2.Emprova't les insercions abans de comprar-les
Emprovar-te les insercions abans de comprar-les és una manera senzilla d'assegurar-te que no estàs perdent temps ni diners al triar una nova sola interior de subjecció al pont.
"Siguin quines siguin les recomanacions de compra del dispositiu, és molt important emprovar-se el producte abans de comprar-lo", afirma Kor. "No compris aquests dispositius per internet sense emprovar-te'ls abans o conèixer la política de devolució".
3.Assegura't que les insercions s'ajustin bé a les teves sabatilles
Per assegurar-te que les insercions s'adapten bé des del principi cal tenir unes quantes coses en compte relacionades amb l'ajust.
"Hi hauria d'haver prou espai perquè el peu càpiga còmodament sense pressionar els dits i sense que els peus s'entumeixin o els talons no càpiguen en les sabatilles", comenta Mendeszoon.
4.Estableix un període d'adaptació
"Normalment, caminar i fer servir les soles interiors durant les activitats del dia a dia la primera setmana permet que el cos s'adapti al nou biomecanisme i que els músculs, les articulacions i els tendons s'aclimatin", explica Mendeszoon.
Això vol dir que no has de posar les soles interiors a les sabatilles just abans d'un entrenament intens. "Procura no col·locar les soles interiors a les sabatilles just abans de fer un entrenament intens o llarg, això pot causar més problemes", afegeix Mendeszoon.
Això passa perquè les soles interiors i els dispositius de pròtesis canvien les biomètriques de les extremitats inferiors. "Per tant, les articulacions, els músculs i els tendons trigaran una mica a adaptar-se a les soles interiors", afirma Mendeszoon.
5.Canvia de soles interiors cada 12 mesos
Un cop hagis trobat unes soles interiors per a tu, assegura't de reemplaçar-les quan toca.
"Normalment, les insercions de venda lliure tenen una vida útil de 12 mesos com a màxim si es fan servir tots els dies per a activitats diàries o esportives", explica Mendeszoon.
D'altra banda, la vida útil dels dispositius de pròtesis varia en funció del nivell d'activitat del pacient i del tipus de cos i pròtesi. Una bona pròtesi personalitzada per a unes sabatilles esportives hauria de durar entre dos i cinc anys, més o menys.
"Les soles interiors poden canviar com canvia la graduació de les ulleres i els medicaments que necessites en cada moment", afirma Mendeszoon. "Amb el temps, els peus canvien i les pròtesis poden perdre la seva efectivitat, tot i que les persones que les porten no experimentin cap dolor".
Text: Emily Shiffer