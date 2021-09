Sobre els núvols: pistes als terrats de Hong Kong

Melody Siu es va trobar amb un petit dilema a l'escola: les seves dues passions eren la ciència i l'art. Finalment, va escollir els dos mons. "Quan t'imagines un futur que combini aquestes dues disciplines, és normal decidir-se per una carrera com l'arquitectura", afirma sobre la seva decisió professional.



Actualment, el dia a dia de la Melody com a dissenyadora sènior d'arquitectura de One Bite Design Studio a Hong Kong consisteix a fusionar l'art i la ciència. En un dia qualsevol, per la seva taula poden passar una gran varietat de projectes d'espais públics, des de botigues de te tranquil·les fins a vestíbuls d'hotel bulliciosos o pistes de bàsquet als terrats dels edificis de protecció oficial de la regió.



Cada tasca té aspectes que cal tenir en compte. Per això, la primera vegada que la Melody i el seu equip van acceptar redissenyar una pista de bàsquet van haver d'aprendre sobre la marxa. Actualment, amb quatre projectes d'aquest tipus superats, han pogut identificar algunes regles bàsiques funcionals. Considera-les com un manual per a dissenyadors de pistes esportives:



Dissenya amb la durabilitat en ment. L'estètica no té gaire importància en els espais públics si no tenen longevitat. "Has de triar el color de base perfecte perquè la pista no es desgasti fàcilment", afirma la Melody.





Utilitza un espai limitat de forma eficient. El bàsquet és tan popular a Hong Kong que els jugadors sovint han d'esperar fins a una hora per poder fer un partidet, així que, com més pistes puguin dissenyar-se per convertir-les en espais de joc, més gent podrà jugar.





Col·labora amb les comunitats. Les pistes esportives han de dissenyar-se amb les especificacions adients per poder aprofitar-les al màxim. La Melody i el seu equip no eren experts en bàsquet quan van començar aquests projectes, així que van buscar col·laboradors que sí que ho fossin.





Treballa amb el que tens. Renovar una estructura existent és un repte completament diferent de començar de zero. Resoldre problemes de forma creativa i adoptar restriccions són el quid de la qüestió.



