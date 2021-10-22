Sobre els núvols: pistes als terrats de Hong Kong
Innovació
Un cas pràctic sobre com el disseny innovador pot connectar generacions, potenciar comunitats i ajudar a aconseguir que l'esport sigui més inclusiu.
"Innovació a prova" és una sèrie que mostra innovacions sorprenents sobre esport, benestar i capacitació.
Melody Siu es va trobar amb un petit dilema a l'escola: les seves dues passions eren la ciència i l'art. Finalment, va escollir els dos mons. "Quan t'imagines un futur que combini aquestes dues disciplines, és normal decidir-se per una carrera com l'arquitectura", afirma sobre la seva decisió professional.
Actualment, el dia a dia de la Melody com a dissenyadora sènior d'arquitectura de One Bite Design Studio a Hong Kong consisteix a fusionar l'art i la ciència. En un dia qualsevol, per la seva taula poden passar una gran varietat de projectes d'espais públics, des de botigues de te tranquil·les fins a vestíbuls d'hotel bulliciosos o pistes de bàsquet als terrats dels edificis de protecció oficial de la regió.
Cada tasca té aspectes que cal tenir en compte. Per això, la primera vegada que la Melody i el seu equip van acceptar redissenyar una pista de bàsquet van haver d'aprendre sobre la marxa. Actualment, amb quatre projectes d'aquest tipus superats, han pogut identificar algunes regles bàsiques funcionals. Considera-les com un manual per a dissenyadors de pistes esportives:
- Dissenya amb la durabilitat en ment. L'estètica no té gaire importància en els espais públics si no tenen longevitat. "Has de triar el color de base perfecte perquè la pista no es desgasti fàcilment", afirma la Melody.
- Utilitza un espai limitat de forma eficient. El bàsquet és tan popular a Hong Kong que els jugadors sovint han d'esperar fins a una hora per poder fer un partidet, així que, com més pistes puguin dissenyar-se per convertir-les en espais de joc, més gent podrà jugar.
- Col·labora amb les comunitats. Les pistes esportives han de dissenyar-se amb les especificacions adients per poder aprofitar-les al màxim. La Melody i el seu equip no eren experts en bàsquet quan van començar aquests projectes, així que van buscar col·laboradors que sí que ho fossin.
- Treballa amb el que tens. Renovar una estructura existent és un repte completament diferent de començar de zero. Resoldre problemes de forma creativa i adoptar restriccions són el quid de la qüestió.
Reprodueix el vídeo que hi ha més amunt per descobrir com dissenyadors, atletes i amants del bàsquet estan treballant plegats per revitalitzar les pistes públiques d'arreu de Hong Kong. A continuació, dona un cop d'ull al resum sobre els seus projectes més recents, que, a més a més, són llocs ideals per tirar a cistella.
Pista Kai Yip: el poder del treball en equip
En equip sempre es guanya, tant dins com fora de la pista. El primer projecte de renovació va fer que la Melody i el seu equip One Bite poguessin unir les seves forces amb dissenyadors de SLAB, una comunitat d'amants del bàsquet de Hong Kong. Van dividir les seves responsabilitats i van treballar de valent. SLAB va establir el to dels aspectes visuals, amb gràfics i colors inspirats en la silueta nocturna de la ciutat, i es va encarregar de les tasques de disseny de la pista principal. One Bite, per la seva banda, va traslladar aquestes indicacions visuals a una zona de joc exterior, i va gestionar els projectes de reparació pràctica d'alguns elements, com ara una coberta perquè els atletes puguin seguir jugant durant la temporada de pluges de la regió. El resultat és una obra d'art funcional que va més enllà de la suma de les seves parts.
Pista Tsing Yi: orgull local
"Les pistes de bàsquet solen ser vermelles i verdes a Hong Kong. Són molt típiques i monòtones", comenta la Melody sobre els treballs de pintura habituals de la majoria de zones de joc públiques. Això fa que la tornada al tecnicolor de Tsing Yi cridi encara més l'atenció. Tot i que es tractava de fer una millora relativament senzilla i merament estètica, també té com a objectiu causar un gran impacte a través del seu llenguatge de disseny hiperlocal: les formes evoquen la topografia de l'illa de Tsing Yi, i la paleta de colors està inspirada en un peix local famós. "Espero que les persones que viuen aquí se sentin identificades i, fins i tot, orgulloses", afirma la Melody, referint-se al fet que el disseny es pot veure des de les finestres dels apartaments de la zona.
Pista Siu Hei: connexions
Quan l'equip de One Bite va fer una primera inspecció en aquest espai, van trobar que l'estructura dividida per nivells no només estava deteriorada, sinó que també estava desconnectada, amb barreres que separaven la pista superior de la inferior. El primer que calia fer era una modificació funcional obrint l'espai amb una zona de seients tipus graderia perquè la gent circulés lliurement. Un cop fet això, es van centrar a crear un espai multiús i multigeneracional. Com que la pista es troba sobre habitatges de protecció oficial amb una població molt diversa de diferents edats i interessos, l'equip de disseny va aprofitar al màxim l'espai: hi van incloure una via per caminar, pneumàtics per escalar, pistes de bàsquet i, fins i tot, una zona de "joc lliure" per promoure el moviment i la creativitat entre els més petits. La Melody i el seu equip van contactar amb l'organització local Hong Kong Playground Association per obtenir informació in situ per poder garantir que la senyalització de la pista fos correcta i apta per jugar de forma reglamentària.
Pista Ming Tak: fomentar l'esport femení
Aconseguir una mica de temps per jugar als camps de bàsquet concorreguts de Hong Kong resulta complicat per a tothom, especialment per als jugadors no masculins, que no són sempre benvinguts o no se'ls pren seriosament. L'equip de One Bite va treballar amb altres col·laboradors de la comunitat per crear un espai inclusiu per a tota mena d'atletes que vulguin jugar a bàsquet i sentir-se com a casa. "L'objectiu és donar prioritat a les noies", explica la Melody sobre l'estratègia creativa que el seu equip ha aplicat a Ming Tak. "Volem crear un espai segur perquè tots els atletes, especialment les noies, puguin gaudir de l'esport sense haver de preocupar-se". Aquests valors es reflecteixen en el nou disseny, com ara el degradat de colors que representa les persones no binàries i la forma de "W" al centre d'una de les dues pistes, que indica que les dones ("Women" en anglès) hi tenen preferència.
Prepara't per jugar En el moment que escrivim això, les pistes públiques han tancat de manera intermitent a causa de la pandèmia. Però aquí tens una vista panoràmica del lloc on es troben les quatre pistes a Hong Kong, perquè les puguis buscar quan sigui segur fer-ho.
Últimes notícies! Fa poc, Nike va col·laborar amb organitzacions locals per reformar una altra pista de bàsquet comunitària a Hong Kong, que té tot el necessari per ser un lloc increïble on jugar. A més, s'ha construït amb 20.000 parells de sabatilles usades gràcies al programa de reciclatge Nike Grind. Obtén més informació sobre la pista Shek Lei Grind a la secció de notícies de Nike.
Vídeo: Azsa West
Text: Brinkley Fox
Fotografia: Victor Cheng