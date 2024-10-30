Les noves supersabatilles: la tecnologia Air ajuda els atletes a triomfar
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Les últimes innovacions de les supersabatilles van un pas per davant a París.
Abans que se celebrin les competicions a París i més enllà, Nike presenta la informació més recent sobre les seves innovacions Air per a atletes, centrades en les Maxfly 2, les Victory 2, les G.T. Hustle i les Mercurial. Aquest estiu veuràs aquest calçat revolucionari a les pistes d'atletisme i bàsquet i als camps de futbol. El treball del Nike Sport Research Lab (NSRL) ha donat lloc a unes supersabatilles lleugeres i reactives que maximitzen el retorn d'energia i minimitzen l'esforç, dues coses fonamentals en esdeveniments en què els mil·lisegons poden marcar la diferència.
Segueix llegint per descobrir més sobre les últimes innovacions amb Air, tant per a professionals com per a atletes del dia a dia.
Les Maxfly 2 i les Victory 2
Les Maxfly 2 són les sabatilles amb claus de Nike dissenyades per a velocistes que competeixen en les curses d'entre 100 i 400 metres (fins a una volta a la pista). Igual que les Maxfly 2, les Victory 2 són un altre model innovador amb claus que veuràs a París. Estan dissenyades per a runners de mitja distància que corren entre 800 i 1.500 metres.
La tecnologia Air Zoom es va incorporar per primera vegada a les sabatilles amb claus d'atletisme el 2020, i els nous models estan dissenyats amb un perfil més pla i una estabilització optimitzada, alhora que ofereixen el retorn d'energia de la tecnologia Nike Air. Tant les Maxfly 2 com les Victory 2 combinen la potència d'una placa de fibra de carboni amb l'amortiment Air Zoom. Fins i tot abans d'haver finalitzat el disseny, cinc atletes Nike van establir rècords mundials amb els prototips de les Victory 2.
"Gràcies a la incorporació de l'Air Zoom a les Maxfly i les Victory, els atletes van tenir sabatilles amb claus i amb amortiment que van inspirar algunes persones a provar distàncies que abans no haurien recorregut", explica Emily Farina, investigadora principal de l'NSRL.
Les G.T. Hustle
Les G.T. Hustle 3 són les sabatilles de bàsquet més recents dissenyades per maximitzar el retorn d'energia a la pista. La nova unitat Air Zoom a l'avantpeu es combina amb una unitat Air Zoom Strobel per augmentar l'emmagatzematge i el retorn d'energia. L'NSRL va descobrir que les jugadores consumien menys oxigen portant les G.T. 3 que fent la mateixa quantitat de treball amb les G.T. 2. Aquest estalvi energètic suposa un impuls important per a qualsevol atleta.
A més, la investigació de les G.T. Hustle ha estat liderada per dones des del principi, i s'ha basat en comentaris de les atletes. "Crec que és una lliçó important sobre com desenvolupar innovacions per a les dones: fer-ho no vol dir crear unes sabatilles per separat, d'un color diferent", diu la investigadora principal de Nike, Elysia Davis. "Es tracta d'escoltar les perspectives de les dones sobre l'esport i d'analitzar els seus comentaris detallats. El que això ens permet fer no són les millors sabatilles de bàsquet per a dona, sinó les millors sabatilles de bàsquet, i punt".
Les Mercurial
Per satisfer les necessitats dels jugadors i jugadores de futbol de Nike, les innovacions en la tecnologia Air Zoom han donat com a resultat l'últim llançament de les Mercurial. Els futbolistes volien unes sabatilles resistents i de perfil baix que els permetessin fer retallades, accelerar i aturar-se instantàniament. La unitat Air Zoom Strobel de 4 mil·límetres ofereix retorn d'energia sense renunciar a l'estil, alhora que les aletes de velocitat de sota milloren la sensació de tracció. Les Mercurial proporcionen un 10 % més de retorn d'energia que el model anterior. La forma esculpida i el disseny únic de la placa sota el peu fan que les Mercurial del 2024 semblin una extensió del peu per fer retallades o esprints amb facilitat.
Les Nike Maxfly 2 i les Nike Victory 2 estan disponibles en quantitats limitades a nike.com. Les Nike G.T. Hustle 3 i les Nike Air Zoom Mercurial del 2024 estaran disponibles a botigues seleccionades i a nike.com a partir de juliol.