Llancem la col·lecció de roba i sabatilles Ja 2 per impulsar l'estil de joc dels amants del bàsquet

La col·lecció de roba i les sabatilles Ja 2 inauguren una nova era d'estil dins i fora de la pista
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Descobreix els detalls darrere del llançament de la roba i les sabatilles Nike Ja 2
Ja Morant, un jugador dinàmic, àgil i explosiu, representa l'evolució no només del bàsquet, sinó també de tota la cultura que l'envolta.
El llançament de la col·lecció de roba i les sabatilles exclusives Ja 2 desafia els límits de l'expressió personal tant per a atletes professionals com per a persones aficionades al bàsquet que busquen un nivell més alt de rebot, subjecció i reactivitat. Morant mostra una energia i un estil únics a la pista, i està creant impacte en la cultura del bàsquet juvenil. Les Ja 2 transmeten aquesta energia contagiosa i combinen la funcionalitat per a la pista amb un estil inspirat tant en atletes professionals com en amateurs.
L'equip de disseny de Nike ha col·laborat amb Ja per crear unes sabatilles que potenciïn tant el seu estil de joc com el de qualsevol que es posi les Ja 2. Ser atleta de Nike és molt més que tenir un patrocini: és una col·laboració que implica crear en comú. Morant, que és el primer atleta de Nike Basketball de la generació Z, aporta un punt de vista únic al procés creatiu. Les Ja 2, que segueixen l'èxit de les primeres sabatilles exclusives de Ja, reflecteixen aquesta relació fonamental i reforcen la innovació i la inclusió en l'esport perquè tothom tingui l'oportunitat de guanyar.
Ja, un base veloç que sap esquivar els defenses i saltar ben amunt, necessita unes sabatilles que li permetin tenir el control i el protegeixin en tot moment.
"Els elements principals de les Ja 1 es mantenen en aquesta nova edició, i la filosofia de treball és la mateixa", diu Morant. "Aquestes sabatilles se centren en la comoditat, ofereixen més rebot i expliquen noves històries a l'afició a través de les combinacions de colors".
Les Ja 2 estan dissenyades per optimitzar el rebot, la velocitat i l'estabilitat sense deixar de banda l'estil. El disseny, basat en el de les Ja 1, incorpora un enconxat addicional i un folre en forma de cascada al turmell per oferir més comoditat sense renunciar a l'elegant look característic de Ja.
El panell modelat de la part mitjana del peu manté els peus segurs quan et mous, i l'entresola enconxada i la unitat Nike Air Zoom de l'avantpeu aporten més rebot durant les jugades ràpides. La sola exterior amb tracció adherent afavoreix la velocitat i presenta un patró que recorda els pneumàtics de semiremolcs que feia servir Ja quan era petit per entrenar-se al pati de casa seva.
Morant i l'equip de disseny s'han basat en l'accés exclusiu de Nike a informació d'atletes i eines digitals, i s'han decantat per una turmellera dinàmica i reforços als laterals. Com que les sabatilles estan dissenyades per oferir protecció i estabilitat, les persones que les portin podran canviar de direcció o arrencar a córrer a la pista amb confiança. A més, la malla balística de la part superior augmenta la transpirabilitat.
"A Nike Basketball treballem amb els i les millors atletes del món. Els ajudem a progressar encara més a la pista i els donem un llenç per narrar la seva història. Ens fa molta il·lusió que tothom porti les Ja 2 i continuï inspirant-se en el creixement i l'estil de joc magnètic de Morant", diu Josh Wachtel, vicepresident i director general de Global Basketball per a home. "Les Ja 2 satisfan totes les necessitats de les persones que juguen a bàsquet: són elàstiques, ràpides i estables, queden fantàstiques i estan disponibles en talles per a nens i nenes per adaptar-se a la nova generació".
Morant s'ha implicat molt en el procés de disseny i ha pres decisions sobre elements com ara els colors atrevits de les Ja 2. El primer llançament d'aquestes sabatilles és en la versió "Purple Sky", una combinació de colors en porpra inspirada en la profunditat i el poder del cel nocturn, que és tan captivador com els moviments impressionants de Ja a la pista. Durant la tardor es llançaran altres combinacions de colors inspirades en l'estil personal i el joc explosiu del campió. Les Ja 2 inclouran el logotip exclusiu de Morant tant a la llengüeta com a la veta del taló.
A més de les sabatilles actualitzades, la col·lecció de roba Ja 2 plasma l'estil del jugador fora de la pista. Les peces presenten estampats i motius gràfics artístics que mostren l'estètica personal de Ja i la seva connexió estreta tant amb el bàsquet com amb la cultura juvenil.
La col·lecció inclou una dessuadora amb caputxa, uns pantalons jogger, uns pantalons curts i samarretes de màniga curta i llarga. Cada producte combina la funcionalitat d'un uniforme per als partits amb la comoditat d'una peça per al dia a dia. Els estampats artístics, la cremallera visible i la paleta de colors destacada encaixen perfectament amb l'estil expressiu de Ja i la seva relació amb la cultura juvenil.
Les Ja 2 es van llançar a SNKRS en mercats seleccionats el 26 de setembre de 2024. Tant les sabatilles com la col·lecció de roba estan disponibles en certes regions a nike.com i en botigues seleccionades des del 8 d'octubre.