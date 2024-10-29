La franquícia Jordan llança les Tatum 3 amb un disseny cuidat i innovador
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Les noves sabatilles exclusives de Jayson Tatum presenten un ajust adaptable i destaquen a través del color i el disseny.
- Les últimes sabatilles exclusives de Jayson Tatum, les Jordan Tatum 3, s'adapten de manera intel·ligent als peus sense comprimir-los ni estrènyer-los gràcies al disseny innovador de la nova part superior.
- Quatre combinacions de colors noves que reten homenatge al compromís del campió amb el joc i la seva família.
- El nou model estarà disponible a tot el món a jordan.com i en botigues seleccionades a partir del 10 d'octubre de 2024.
Jayson Tatum, que acaba de triomfar a l'escenari més gran del món, torna just a temps per a la nova temporada de l'NBA amb una nova versió de les seves sabatilles exclusives de la franquícia Jordan, les Jordan Tatum 3. El disseny presenta noves característiques increïbles, com ara la capacitat d'adaptar-se al peu sense comprimir-lo ni estrènyer-lo. També manté les innovacions i continua essent el més lleuger de la col·lecció de bàsquet de la franquícia Jordan.
L'equip de disseny de calçat Jordan va treballar braç a braç amb Jayson per crear unes sabatilles que s'adaptessin als peus fàcilment i de seguida. L'equip ha incorporat informació del Nike Sport Research Lab per dissenyar la nova part superior de les sabatilles, una característica distintiva de les Jordan Tatum 3, per oferir un ajust ferm i adaptable, sense afegir-hi volum ni rigidesa.
Al costat de l'estructura ferma de la part superior, hi ha l'escuma Cushlon 3.0 i la inserció Air Zoom, que aporten més suavitat i seguretat als moviments laterals. El patró de tracció amb disseny d'espiga crea una primera trepitjada excel·lent, i facilita les frenades brusques i els canvis de direcció.
Els elements de disseny de les Jordan Tatum 3, com ara les línies fluides, reten homenatge al rendiment, l'estil de joc ininterromput i el compromís amb la família de Jayson. Al taló hi ha el número 0 del campió de bàsquet. A les vetes dels talons hi ha diverses frases motivadores, diferents per a cada combinació de colors, com ara la popular cita de Jayson "Find A Way" (troba la manera). Els aficionats i les aficionades de les Tatum 2 també trobaran moltes similituds a l'interior de la llengüeta de les Tatum 3: el logotip exclusiu de JT i el nom del seu fill, Deuce.
Les Jordan Tatum 3 es llançaran en la combinació de colors Welcome to the Garden. Aquesta versió, amb un estampat floral que recorda el jardí de casa de Jayson, ret homenatge al creixement que ha experimentat el campió tant en el bàsquet com en la vida familiar.
Hi ha previstes altres combinacions de colors impressionants per a un llançament futur. La combinació de colors Zero Days Off, en què predominen el blanc, el Sage Green i el Blush, ret homenatge a la filosofia de treball implacable de Jayson. Les Chalk Sidewalk de colors pastel representen els moments divertits de l'estrella a l'aire lliure amb el seu fill, mentre que els tons grisos suaus de la combinació de colors Zen reflecteixen la capacitat de Jayson de mantenir la calma sota pressió.
Aquestes són les paraules de Jayson pel que fa a les seves sabatilles exclusives: "M'alegro de poder contribuir a la creació del calçat, juntament amb la franquícia Jordan, perquè els fans i les fans connectin amb mi a través de les sabatilles. El que més m'agrada de les Jordan Tatum 3 són els tons, així que espero que motivem i animem molta gent a través de la narrativa de les combinacions de colors.
Les Jordan Tatum 3, que es van presentar durant l'estiu, es llançaran a tot el món el 10 d'octubre de 2024 i estaran disponibles a jordan.com i en botigues seleccionades.