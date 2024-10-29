LeBron TR1: les sabatilles d'entrenament definitives per a la nova generació d'atletes
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Les TR1 versàtils, dissenyades per ser les millors sabatilles d'entrenament per a tota mena d'atletes, ofereixen rendiment, comoditat i estil que pots gaudir durant tot el dia.
- Les primeres sabatilles d'entrenament que LeBron James ha creat amb Nike, les LeBron TR1 (Trainer 1), són un model versàtil que proporciona comoditat, un estil urbà juvenil i un rendiment òptim per a tota classe d'esports.
- Tenen un disseny lleuger i ergonòmic amb molta flexibilitat a l'avantpeu per reflectir l'estil d'entrenament d'aquesta estrella del bàsquet.
- Les LeBron TR1 es llançaran el 19 de setembre del 2024 a nike.com arreu del món i en botigues seleccionades, en la combinació de colors "Dunk Man" gris i Neon Green. Les setmanes següents es llançaran en més colors vistosos.
La llegenda del bàsquet LeBron James llançarà les seves primeres sabatilles d'entrenament amb Nike, les LeBron TR1. El jugador, conegut per la seva tenacitat inigualable i el seu estil d'entrenament intens, ha reflectit tot això en el disseny de les TR 1. El resultat és un model d'entrenament versàtil amb una barreja innovadora de rendiment i elegància.
LeBron volia que les TR1 oferissin, a més de rendiment, versatilitat i comoditat per poder-les portar tot el dia, de manera que atletes de diferents disciplines les poguessin fer servir.
"Les TR1 són per a atletes que sempre busquen l'excel·lència i s'hi esforcen cada dia", diu LeBron. "Entrenar-me és una part molt important del meu recorregut, i aquestes sabatilles estan dissenyades per fer-les servir en qualsevol entrenament, on i quan sigui".
El desenvolupament de les TR1 s'ha basat en les dades del Nike Sports Research Lab. El resultat és un model amb una estètica urbana elegant que ofereix rendiment i versatilitat en interiors i exteriors. Tenen un disseny ergonòmic i lleuger pensat per oferir una trepitjada estable, amb molta flexibilitat a l'avantpeu per millorar el rendiment. No tenen plantilla strobel (l'element a la zona més baixa de la part superior), de manera que el peu queda més a prop de l'amortiment d'escuma per gaudir d'una reactivitat increïble.
La sola exterior tipus gofra invertida de les TR1 proporciona una tracció superior on més la necessites, mentre que l'entresola t'envolta per aportar una trepitjada estable, subjecció i comoditat. A més, la forma ampla i la confecció de botí semblant a un guant deixen espai per a quan els peus s'inflamen durant els entrenaments.
Les LeBron TR1 estaran disponibles en la combinació de colors "Dunk Man", en Charcoal Gray i Neon Green, a nike.com i a botigues seleccionades el 19 de setembre del 2024. Les següents combinacions de colors que es llançaran enguany seran: "Zero Dark 30", monocromàtica i intensa, el 10 d'octubre; "Purple Rain", amb un nom d'allò més apropiat, el 23 d'octubre; i "Better With Age", en taronja poc saturat, l'11 de novembre.