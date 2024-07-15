Nike empodera les dones atletes musulmanes amb el revolucionari hijab esportiu
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Per fi, les atletes que porten hijab tenen l'equipament que es mereixen.
- El hijab Nike Pro es va llançar el desembre del 2017.
- Es va dissenyar per resoldre les limitacions de rendiment esportiu dels hijabs tradicionals.
- És un model fàcil de posar, amb una malla Nike Pro fresca d'una capa per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- El disseny lleuger està disponible en les talles XS/S i M/L.
Per donar visibilitat a les atletes musulmanes i empoderar-les, Nike va presentar el hijab Nike Pro el desembre del 2017. Aquesta nova peça revolucionària va ser la resposta de la marca a les necessitats de les persones que porten hijab. En resum, abans no existien els hijabs esportius per a dones, i els models tradicionals no estaven fets per al moviment.
Sense gaires opcions, les grans esportistes com Ibtihaj Muhammad, atleta Nike i campiona d'esgrima, havien d'improvisar. De fet, Muhammad, qui va guanyar la medalla de bronze a Rio el 2016 per als EUA, havia tingut problemes per trobar l'ajust adequat durant tota la seva carrera esportiva. De manera que es cordava el hijab a la part del darrere, fixava la part davantera sota la barbeta i subjectava la tela sobrant sota els tirants dels sostenidors esportius.
Malauradament, la doble capa de teixit georgette es tornava pesant i rígida amb la suor. A més de resultar incòmode, el hijab li dificultava tant l'audició que, de vegades, la penalitzaven per no sentir les ordres.
Muhammad no era l'única atleta que patia les deficiències dels hijabs tradicionals en el món de l'esport. L'equip de disseny de Nike ja havia sentit comentaris similars de moltes altres persones. Per acabar amb aquests desavantatges al terreny de joc, els dissenyadors i dissenyadores de Nike Pro (que fan capes base, les peces de roba més properes a la pell) van decidir crear un prototip de hijab esportiu.
Després de desenvolupar una primera versió, van demanar les atletes que el posessin a prova. Diverses atletes van aportar els seus comentaris sobre el rendiment i el look del disseny. Era un grup format per professionals (com ara l'atleta d'aixecament de pesos Amna Al Haddad i la patinadora artística Zahra Lari, totes dues dels Emirats Àrabs Units) i per no professionals (com Manal Rostom, Nike Run Club Coach a Dubai, i Zeina Nassar, una boxejadora alemanya).
Nike va millorar el producte en funció dels comentaris de les atletes durant diverses rondes de proves d'ús. El resultat va ser un hijab esportiu lleuger, suau, transpirable i discret. El disseny està confeccionat amb malla transpirable Nike Pro d'una sola capa, un dels teixits Nike que ofereixen més transpirabilitat, per mantenir la frescor i la comoditat. A més, com que està disponible en talles XS/S i M/L, aquest hijab fàcil de posar és perfecte per a caps de qualsevol mida i cares de qualsevol forma, sense mecanismes d'ajust que hi afegeixin pes.
El hijab Nike Pro, que es va llançar el desembre del 2017, està disponible a Nike.com i a botigues seleccionades d'Europa, el nord d'Àfrica, Amèrica del Nord i l'Orient Mitjà. Avui dia, la marca ofereix els hijabs Nike Pro (en negre, 38 $) i Nike Victory (en negre, 46 $), el qual està pensat per a la natació.
El model Nike Pro és més que una peça esportiva; és un símbol d'empoderament per a les dones atletes musulmanes. "El hijab Nike Pro farà avançar la situació dels hijabs i les dones musulmanes als esports, i farà que hi hagi més espais esportius inclusius", va dir Muhammad quan es va llançar el producte.
"És un recordatori per a nosaltres, les dones musulmanes, que poden aconseguir qualsevol cosa en el món", va comentar Lari. "El que Nike ha fet per les atletes musulmanes és un somni que mai vam pensar que es pogués fer realitat".
Text: Dina Cheney