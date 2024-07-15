Nike presenta la tecnologia revolucionària de les Air Zoom Mercurial
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Descobreix els detalls que amaguen l'estil atrevit i la subjecció de les Nike Air Zoom Mercurial.
Les botes de futbol adequades ofereixen la tracció i la subjecció que necessites per moure't pel camp. Les Nike Air Zoom Mercurial compleixen això i molt més.
Les Nike Air Zoom Mercurial inclouen una tecnologia especial per proporcionar més subjecció i flexibilitat per als peus, fins i tot a gran velocitat. Aquestes botes tenen una unitat Zoom de tres quarts reactiva dins de la placa per millorar el contacte amb el terra. Es tracta d'un sistema d'aire comprimit que s'ha dissenyat per absorbir els impactes i facilitar els moviments ràpids. El resultat és un retorn d'energia que t'impulsa endavant.
La cambra d'aire també presenta ranures especials per a més flexibilitat quan recorres el terreny de joc, ja que responen al moviment natural dels peus.
"Soc un atleta Mercurial, així que sempre penso en la velocitat. Vull ser més ràpid que els rivals", diu l'estrella de la selecció francesa Kylian Mbappé, que porta les Nike Air Zoom Mercurial. "El que més em va agradar és que aquesta tecnologia és revolucionària. La unitat Air és la que permetrà que els atletes Mercurial tinguin les millors condicions per jugar".
La part superior Vaporposite+ és la nova generació de la tecnologia Vaporposite. Presenta una malla Chevron adherent amb un ajust personalitzat dissenyat per ajudar amb el control de la pilota. A més, s'ha confeccionat amb fils adaptables per oferir lleugeresa.
Gràcies a les proves al Nike Sports Research Lab, vam crear un mapa de subjecció amb les àrees del peu que necessitaven un ajust ferm. Això va inspirar l'estructura Speed Cage amb zones específiques per a les Air Zoom Mercurial. La part superior ofereix un ajust cenyit i segur fins i tot quan fas esprints o retallades a gran velocitat, segons explica Collin Eder, director sènior de calçat de futbol global a Nike.
Les Air Zoom Mercurial també inclouen un folre Flyknit, un teixit còmode que s'ajusta com un mitjó, per aportar frescor i transpirabilitat. La zona del turmell de perfil alt proporciona més protecció i flexibilitat.
Igual que la resta de botes Nike Mercurial, les Air Zoom Mercurial incorporen la placa Nike Aerotrack a la sola amb ranures especials per oferir una tracció lleugera però ferma. Aquestes Mercurial tenen una nova característica: el patró de tacs Tri-star. Està dissenyat per ajudar els jugadors a desplaçar-se lateralment amb facilitat i a impulsar-se per fer accelerades i canvis de direcció eficients.
Com que al camp el que vols és destacar, les Nike Air Zoom Mercurial tenen un disseny atrevit que presenta un logotip Air amb un estampat vermell a l'exterior i una sola metàl·lica amb tons de vermell, porpra i taronja que no passarà desapercebuda quan superis els rivals.
Com a part dels objectius d'impacte de Nike per al 2025, els quals inclouen donar, renovar o reciclar 10 vegades més productes de segona mà o defectuosos, la majoria de models de la línia Mercurial estan fabricats amb almenys un 20 % de material reciclat per pes.
Les Air Zoom Mercurial estan disponibles en diverses combinacions de colors i en talles per a adults i nen/a a Nike.com i a les botigues Nike. Aconsegueix les teves botes de futbol revolucionàries aquí.
Preguntes freqüents
Per a què van bé les Nike Mercurial?
La línia Mercurial està dissenyada per a tota mena de jugadors de futbol, però és perfecta per a davanters potents i migcampistes que han de cobrir grans àrees del camp. Són les botes de futbol Nike més lleugeres i, normalment, inclouen tecnologia Zoom Air.
Les Nike Air Zoom són sabatilles de running?
No, no són sabatilles de running. Nike Air Zoom és un sistema d'amortiment dissenyat per a la velocitat i l'agilitat. Fa servir aire comprimit i fibres elàstiques ajustades per absorbir els impactes. Tot i que existeixen sabatilles de running Nike Air Zoom, la tecnologia també és present en una varietat de calçat Nike.
L'ajust de les Nike Air Zoom Mercurial coincideix amb la talla indicada?
Depèn de com siguin els teus peus. La línia Nike Mercurial té un ajust més estret que les Tiempo o les Phantom. Així i tot, a molts jugadors i jugadores de futbol amb peus amples els agrada l'ajust de les Air Zoom Mercurial.
Text: Korin Miller