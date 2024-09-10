Les Nike Luka 3 porten el joc més enllà
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Et donem tres raons per esperar aquesta versió de les Luka amb il·lusió.
Luka Doncic, que juga com a base dels Dallas Mavericks, rep el sobrenom de "Luka Magic" per una raó. Va començar com a rookie de l'any i va continuar batent rècords de l'NBA cada temporada després. Doncic sempre sembla anar almenys uns quants passos per davant, independentment de quin sigui el seu rival.
Per això, el jugador de bàsquet eslovè encaixava perfectament amb unes sabatilles inspirades en la seva habilitat i el seu rendiment. Les Luka 2 es van fer famoses per oferir una puntera ampla, durabilitat, protecció contra impactes i un enconxat increïble. Ara, Nike porta el model més enllà.
Les Luka 3 combinen el millor d'aquesta línia amb les últimes innovacions i continuen proporcionant un disseny màgic pels tres motius que t'expliquem a continuació.
1. Velocitat i control
A més de per la seva manera impressionant de jugar, Doncic és conegut per la seva passió pels cotxes esportius d'alt rendiment, i les Luka 3 estan inspirades en els atributs que més li agraden: una acceleració i un control impecables, pensats per als girs ràpids i amb una tracció per aturar-te a l'instant.
Una part del disseny de les Luka 3 també ret homenatge a això, amb un patró de disseny d'espiga inspirat en els cotxes de competició. Fins i tot les vetes s'han modelat segons el material del cinturó de seguretat. Un secret: la fusió de les habilitats de Doncic i el seu entusiasme pels cotxes d'alt rendiment és el motiu pel qual les combinacions de colors s'anomenen Midnight Racer i Photo Finish.
2. Tecnologia IsoPlate i escuma Cushlon 3.0
Per crear les Luka 3, l'equip de disseny de Nike va evolucionar la tecnologia IsoPlate, desenvolupada específicament per a Luka. Aquesta tecnologia amplia la subjecció lateral i elimina seccions de la vora de la placa. Això es tradueix en unes sabatilles més lleugeres i ofereix una subjecció ferma del peu sobre la plantilla, cosa que permet aprofitar al màxim els moviments laterals i diagonals.
Aquesta tecnologia ha estat fonamental per a les Nike Luka des del primer dia i continua un llegat d'innovacions de rendiment de Jordan Brand, com ara el sistema Flight Plate i la placa Eclipse. El perfeccionament de la tecnologia IsoPlate proporciona un nou nivell d'agilitat per als canvis ràpids de direcció, especialment quan es combina amb l'escuma Cushlon 3.0 completa de les sabatilles, que permet una transició suau del taló a la puntera. Accelera, redueix la velocitat, fes un pas enrere i avança cap a la cistella. Fes tot el que necessitis amb les Luka 3.
3. Sostenibilitat
Les Luka 3 es basen en els avantatges de rendiment de les Luka 2 i superen les expectatives pel que fa a materials sostenibles en tota aquesta línia. Per primera vegada, totes les combinacions de colors de les Luka 3 estan confeccionades amb material reciclat almenys en un 20 % per pes. En el cas de les Luka 2, només una combinació de colors per temporada va aconseguir aquesta fita.
Això situa les Luka 3 en la mateixa categoria que algunes de les sabatilles Nike més enfocades en la sostenibilitat, com ara les Nike Dunk i les Nike Air VaporMax, i les converteix en un referent en els esforços de la línia Jordan en aquest àmbit. Quan el rendiment es combina amb una innovació destacada, un estil inspirat en els cotxes esportius i els materials sostenibles, el resultat és màgic.