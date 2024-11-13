La Jordan Heir Series ret homenatge a la grandesa del bàsquet femení

Les Jordan Heir Series reten homenatge a la grandesa del bàsquet femení
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Aquestes sabatilles revolucionàries estan inspirades en el bàsquet femení.
- Des del llançament de les Air Jordan OG per a dona el 1998, la franquícia Jordan ha volgut retre homenatge al bàsquet femení.
- Ara, la marca presenta les Heir Series, un model inspirat en les jugadores de bàsquet i pensat per a tota mena d'amants d'aquest esport.
- Les Heir Series són les sabatilles amb el perfil més baix de la línia de bàsquet de la franquícia Jordan per ajudar-te a córrer i fer retallades, dos aspectes imprescindibles en l'estil de joc del bàsquet femení. El nou model també inclou un patró de tracció de goma amb disseny d'espiga i una estructura flexible i adaptable per millorar el contacte amb la pista, el control i la subjecció.
- Les Heir Series estan disponibles en tres combinacions de colors a tot el món a Jordan.com i en algunes botigues.
Les dones han revolucionat el bàsquet. "Actualment, vivim una era crucial i transformadora per a l'esport, especialment per a l'esport femení", afirma Rhyne Howard, base de les Atlanta Dream i atleta Jordan. Per tant, és lògic que la franquícia Jordan es comprometi a donar el seu suport a les atletes i a oferir-los el que necessiten.
El 1998, la marca va llançar les seves primeres sabatilles de bàsquet creades per a les dones, les Air Jordan OG. Des de llavors, la marca ha confeccionat models per a professionals, com ara l'exjugadora de les Minnesota Lynx Maya Moore i la base de Los Angeles Sparks Kia Nurse, i ha llançat les Air Jordan 37 i 38. A més, diverses jugadores de la família Jordan han competit amb els models per a atletes de les Air Jordan, les Tatum 2 i les Luka 3.
La franquícia Jordan ha anat un pas més enllà per fomentar el bàsquet femení. Descobreix les Heir Series, unes sabatilles noves que s'han dissenyat gràcies als comentaris de les atletes de la família Jordan.
Pel que fa al rendiment, les professionals van demanar unes sabatilles amb un perfil baix per millorar el contacte amb la pista. Això fa que sigui més fàcil córrer i fer retallades, dos aspectes fonamentals en el bàsquet femení. Què va fer la franquícia Jordan aleshores? Va dissenyar unes sabatilles amb el perfil més baix de la seva línia de bàsquet gràcies a una entresola Cushlon 3.0 incorporada protegida per una capa exterior d'escuma.
Per proporcionar més control i contacte amb la pista, el model inclou un patró de tracció de goma amb disseny d'espiga. A més, per evitar que els turmells es torcin, la lesió més comuna entre les jugadores de bàsquet, les sabatilles tenen una estructura externa adaptable i flexible.
"M'encanta com són de lleugeres i còmodes, i sento que tinc molta subjecció quan corro i faig fintes a la pista", comenta Jordin Canada, atleta Jordan que ha guanyat dos campionats de la WNBA. "Són unes sabatilles fantàstiques. N'estic orgullosa perquè s'han creat amb l'ajuda de jugadores".
Les Heir Series també tenen un estil increïble, amb combinacions de colors que reten homenatge a atletes revolucionàries. La gamma de colors de les "Main Character" és molt vistosa, amb un estampat d'animal abstracte. Les "Her Collective" inclouen els tons preferits de les atletes de la família Jordan, mentre que les "YSY" ofereixen un disseny més neutre i discret.
"El fet que les Heir Series s'hagin dissenyat a partir dels meus comentaris i els d'altres jugadores és molt representatiu del canvi que s'està produint en el bàsquet femení", diu Kiki Rice, base de les UCLA Bruins i atleta de la franquícia Jordan.
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