Les millors sabatilles Nike per portar amb joggers

Els joggers són uns pantalons de xandall pel que fa a la funcionalitat i, pel que fa a la moda, la peça més versàtil del teu armari. Són l'uniforme oficial dels diumenges de no fer res i t'acompanyaran des que surts a fer la compra al matí fins a l'hora de la migdiada. No cal que et canviïs de conjunt. El secret per portar aquests pantalons còmodes a tot arreu és combinar-los amb les sabatilles adequades. Vols aconseguir un look esportiu i elegant? O en prefereixes un d'informal i despreocupat? Sigui com sigui, hi ha unes sabatilles per al look que desitges. Dona un cop d'ull a la nostra guia d'estil per saber quins són els millors models per portar amb joggers.