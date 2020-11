La guia d'inversions de ioga per a principiants

Quin és l'inconvenient? Com que la gent sovint pensa que les postures invertides consisteixen a tenir les cames enlaire, han agafat fama de ser intimidadores o impossibles per als principiants. Però fer una postura invertida no vol dir aguantar el cos de cap per avall sobre les mans o el cap. Has fet alguna vegada la postura de flexió endavant o la del gos mirant avall? Doncs enhorabona: ja has fet una postura invertida. "La postura del nen també ofereix una gran oportunitat per experimentar tots els avantatges guaridors sorprenents d'una postura invertida d'una manera més suau", diu Jonah Kest, Nike Master Trainer i instructor de ioga. Tenint això en compte, t'ensenyem quatre estratègies fàcils que t'ajudaran a sentir-te més còmode quan estiguis de cap per avall.