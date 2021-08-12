Els germans Joel i Georgia Palmer i la seva comunitat creativa Queer

Els germans que empoderen les identitats queer
Cultura
"Quan mostres la teva personalitat autèntica és quan realment pots connectar amb altres persones", afirmen Georgia i Joel Palmer, dos artistes multidisciplinaris de Londres.
Units com sempre: ens hem distanciat, però mai ens hem separat. Hem parlat amb l'equip del lookbook de vacances de 2020 sobre el significat actual de la paraula "unió".
"Quan era més petit, no hi havia gaires models a seguir per a una persona mestissa i homosexual", ens explica Joel, de 28 anys. Ara, ell i la seva germana Georgia, de 20 anys, estan ajudant a construir una comunitat queer creativa que fomenti oportunitats per a la resta. "La plataforma és un espai per inspirar les persones. El nostre estil i estètica són inconformistes i rebutgenels límits del gènere".
Els germans es van criar a Birmingham, abans de mudar-se al sud, a Londres. Allà, van crear una comunitat queer que estimulava i fomentava la seva creativitat. Georgia va seguir els passos del seu germà com a model, una professió que ha sigut el seu bitllet d'accés per a la música i l'art dramàtic. Joel també és director creatiu i cofundador de Major Zcene, una agència de moda i expressió artística.
Joel i Georgia han passat el confinament en un magatzem junt amb altres creadors, amb els quals col·laboren en altres projectes. Els seus esforços els han portat a un ambient queer amb gent de color excel·lent.
"Hem creat aquest potent cercle de persones al nostre voltant que són considerades una minoria dins la indústria i a qui podem fer destacar", ens explica Georgia. "Vull ser capaç de representar les opinions de les persones".
"La unió fa la força, oi?", pregunta Joel. "La unió ens visibilitza".
"Els artistes queer som una minoria i, per això, estem units. Ara bé, cadascú té el seu propi caràcter. Aquestà és l'essència del poder".
Joel
Heu compartit més experiències que la resta de germans i germanes. Col·laboreu i treballeu junts com a models. Quina és la fortalesa que trobeu en l'altre per seguir fent el que feu?
Joel: Crec que Georgia i jo ens hem descobert els talents l'un a l'altre i els hem posat en pràctica al treball. La Georgia és clarament una de les meves muses. El treball ens permet progressar junts en molts aspectes i superar-nos en altres de diferents. Per exemple, ara la Georgia ha començat art dramàtic, veritat?
Georgia: Exacte. Intento fer art dramàtic i de DJ.
Joel: Està a punt d'estrenar un curtmetratge. Crec que hem sigut el suport mutu per accedir a un nou món. La unió de les nostres forces és una cosa que un ha de comprovar per si mateix. Veure-la fer de model és com contemplar una obra d'art.
Georgia: L'estil del meu moviment em ve de tu.
Sembla que la dansa, la música i l'estil han influït en el vostre treball, així com en la vostra identitat i expressió. Ens ho podeu explicar?
Joel:La nostra col·laboració és sòlida i forta perquè aquest estil de moviment concret ve de família. Quan era petit, feia molta dansa i pel que fa a l'estil, ens agrada canviar-nos la roba. Tenim aquest look de Black Panther, punk i afro punk. És un espectacle de moltes coses alhora, i, de vegades, clarament, és extravagant.
Georgia: En realitat depèn del personatge que vulguis representar cada dia. La nostra comunitat es va formar gràcies a la vida nocturna de Londres: una gran varietat de persones artístiques i creatives de tots els sexes, gèneres, sexualitats i més. Per a nosaltres, les discoteques són un lloc segur i la nostra manera de relacionar-nos. Una de les coses que agraïm i que compartim és la passió per la música, la dansa, l'expressió, la moda i l'estil.
Cadascun de vosaltres té la seva pròpia identitat queer, el que suposa un altre ciment per a la vostra relació i trajectòria com a artistes de color. Què significa queer per a vosaltres?
Georgia: Em sento queer perquè pertanyo a la comunitat queer. És tot el que sé. Els meus amics són queer, la llengua que parlo és queer i les persones a qui represento són queer.
Joel: Per a mi, queer és sinònim d'una actitud de llibertat de pensament. Si ets queer, no necessàriament t'atrauen persones del teu sexe. En aquests moments, en concret, i també gràcies a les xarxes socials, els artistes, actors i models poden ser extravagants i ser ells mateixos.
Georgia: Sí, em sento molt bé d'estar en sintonia amb el meu cos. Sé que soc capaç d'expressar-me, de ser abstracta i d'interpretar diferents personatges. Descobreixo aspectes de mi mateixa contínuament
Joel: No hem estat models habituals. Jo era fora de l'armari. Era queer i no ho canviaria per ningú. Ens hem ajudat l'un a l'altre, ens recordem que ho fem per inspirar les persones més joves. Si nosaltres podem, tu també. Aquest és el motiu que m'ha portat a ser un director creatiu i no només un model. Puc construir mons i llocs perquè les persones se sentin identificades, en lloc de només representar-les. Som capaços de molt més. Podem oferir oportunitats.
"La Georgia és clarament una de les meves muses. Veure-la fer de model és com contemplar una obra d'art".
Joel
Tots dos heu participat en les manifestacions Black Lives Matter a Londres. En aquest sentit, què heu après sobre vosaltres mateixos i com us ha influït personalment i creativament?
Joel: Un dels aspectes que vam percebre a les manifestacions és que tenim vincles per aconseguir les coses. Vam descobrir maneres per ensenyar-li al món aquesta realitat i, també, que és un lloc segur. El moviment ha sigut molt important, ja que alguns membres de la nostra família no ens han donat suport. Va ser molt impactant adonar-nos que el racisme sistèmic estava present a la nostra família. Allunyar-nos d'ells va ser molt complicat.
Vam voler fer-nos una prova per comprova els nostres avantpassats amb més detall. Sempre ens havien dit que érem meitat jamaicans i meitat anglesos. I no és així del tot: vam descobrir que també tenim arrels a l'Amèrica del Sud, a l'Àsia, al Congo i al Benín.
Georgia: En realitat, el moviment ens ha unit i és una de les coses de les quals haguérem hagut de parlar abans.
Com a persones de color que formeu part de la comunitat queer, què és el poder col·lectiu per a vosaltres?
Joel: El nostre col·lectiu està format per individus amb idees afins i de lliure pensament. Els artistes queer som una minoria i per això estem units. Tot i això, cadascú té la seva pròpia actitud. Aquesta és l'essència.
En realitat sempre trobem inspiració en el nostre cercle de persones, els uns als altres. Quan una altra persona entra al nostre cercle, pensem "Renoi! Ets una estrella que brilla per si mateixa".
Com us heu ajudat mútuament en aquests moments revolucionaris i de reflexió? De quina manera ha canviat el vostre procés creatiu?
Joel: Hem fet servir l'animació, la tecnologia digital i la 3D. Simplement, hem experimentat amb els qui vivíem. Vivim en un magatzem amb un espai increïble entre dissenyadors, fotògrafs i escenògrafs. Trobàvem tant a faltar les discoteques que els caps de setmana recreàvem les pistes de ball i convidàvem els veïns.
Georgia: Hem tingut tot el temps del món per connectar amb el nostre interior i alliberar la creativitat. Afortunadament, hem disposat de l'espai per fer-ho.
Joel: Ara, tenim més ganes que mai d'esforçar-nos pel nostre treball i per tot el que fem. Per això, ens hem unit en aquests moments.
Per acabar, quines altres passions teniu i en què us sentiu proactius?
Georgia: Es tracta d'inclusivitat, diversitat i d'ajudar les minories. Conec molts transgèneres i dones negres i m'adono que les models de talles grans no apareixen a les fotos. Vull impulsar un espai creatiu per debatre sobre els daltabaixos de la indústria i fomentar la consciència.
Joel: Sens dubte, els drets dels transgèneres. Hem de valorar positivament la nostra comunitat trans. És l'únic motiu pel qual les comunitats queer i gai existeixen. Crec que tant la nostra experiència personal com del que vam parlar quan érem petits han contribuït al fet que la nostra plataforma guanyi suficient experiència, diners i prosperitat. Així, hem pogut tornar tot pel que hem lluitat.
"Hem de valorar positivament la nostra comunitat trans. És l'únic motiu pel qual les comunitats queer i gai existeixen".
Joel
Informada: juliol del 2020