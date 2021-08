Els germans Joel i Georgia Palmer i la seva comunitat creativa Queer

Tots dos heu participat en les manifestacions Black Lives Matter a Londres. En aquest sentit, què heu après sobre vosaltres mateixos i com us ha influït personalment i creativament?



Joel: Un dels aspectes que vam percebre a les manifestacions és que tenim vincles per aconseguir les coses. Vam descobrir maneres per ensenyar-li al món aquesta realitat i, també, que és un lloc segur. El moviment ha sigut molt important, ja que alguns membres de la nostra família no ens han donat suport. Va ser molt impactant adonar-nos que el racisme sistèmic estava present a la nostra família. Allunyar-nos d'ells va ser molt complicat.



Vam voler fer-nos una prova per comprova els nostres avantpassats amb més detall. Sempre ens havien dit que érem meitat jamaicans i meitat anglesos. I no és així del tot: vam descobrir que també tenim arrels a l'Amèrica del Sud, a l'Àsia, al Congo i al Benín.



Georgia: En realitat, el moviment ens ha unit i és una de les coses de les quals haguérem hagut de parlar abans.



Com a persones de color que formeu part de la comunitat queer, què és el poder col·lectiu per a vosaltres?



Joel: El nostre col·lectiu està format per individus amb idees afins i de lliure pensament. Els artistes queer som una minoria i per això estem units. Tot i això, cadascú té la seva pròpia actitud. Aquesta és l'essència.



En realitat sempre trobem inspiració en el nostre cercle de persones, els uns als altres. Quan una altra persona entra al nostre cercle, pensem "Renoi! Ets una estrella que brilla per si mateixa".



Com us heu ajudat mútuament en aquests moments revolucionaris i de reflexió? De quina manera ha canviat el vostre procés creatiu?



Joel: Hem fet servir l'animació, la tecnologia digital i la 3D. Simplement, hem experimentat amb els qui vivíem. Vivim en un magatzem amb un espai increïble entre dissenyadors, fotògrafs i escenògrafs. Trobàvem tant a faltar les discoteques que els caps de setmana recreàvem les pistes de ball i convidàvem els veïns.



Georgia: Hem tingut tot el temps del món per connectar amb el nostre interior i alliberar la creativitat. Afortunadament, hem disposat de l'espai per fer-ho.



Joel: Ara, tenim més ganes que mai d'esforçar-nos pel nostre treball i per tot el que fem. Per això, ens hem unit en aquests moments.



Per acabar, quines altres passions teniu i en què us sentiu proactius?



Georgia: Es tracta d'inclusivitat, diversitat i d'ajudar les minories. Conec molts transgèneres i dones negres i m'adono que les models de talles grans no apareixen a les fotos. Vull impulsar un espai creatiu per debatre sobre els daltabaixos de la indústria i fomentar la consciència.



Joel: Sens dubte, els drets dels transgèneres. Hem de valorar positivament la nostra comunitat trans. És l'únic motiu pel qual les comunitats queer i gai existeixen. Crec que tant la nostra experiència personal com del que vam parlar quan érem petits han contribuït al fet que la nostra plataforma guanyi suficient experiència, diners i prosperitat. Així, hem pogut tornar tot pel que hem lluitat.