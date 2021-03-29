Fitzroy Lions: una força unificadora
Comunitat
Quan tenia 17 anys, Abdulmalik Abdurahma volia crear una comunitat per a nens i nenes de tots els orígens. Així va néixer l'equip Fitzroy Lions.
A la nova sèrie, Des de zero, descobrirem persones de tot arreu que saben que poden canviar les seves comunitats i el món sencer a través del futbol i de l'esport.
Per a Abdulmalik Abdurahman, aquest canvi es basava en oportunitats assequibles per als joves al centre de la ciutat de Melbourne (Austràlia). La solució va ser crear l'equip de futbol Fitzroy Lions, on els nens i nenes poden jugar a futbol sense cap cost. Nike, amb el mateix objectiu de fer que l'esport sigui accessible tant per a nenes com per a nens, ha col·laborat amb els Lions des de l'inici de la temporada de 2018 amb finançament, entrenaments, equipament i botes.
Actualment, els conceptes de jugar i competir han canviat tant per als Fitzroy Lions com per a nosaltres. Tot i això, l'esport segueix sent una font d'inspiració per mostrar-li al món que tot és possible quan ens unim.
Gravat a Melbourne (Austràlia) al mes de desembre de 2019. Mira el segon episodi de Des de zero, que trobaràs més amunt, i obtén més informació sobre les persones que formen el Fitzroy Lions SC a continuació.
"El Fitzroy Lions és un club de futbol australià únic", explica Abdulmalik Abdurahman, el fundador del club. "Així és com ha de recordar-nos la gent: com un club únic".
També és com la gent hauria de recordar Abdul. Va néixer a Etiòpia i va arribar a Melbourne quan era un nen. Ens explica que el futbol li permet mantenir-se connectat amb la seva cultura i l'ajuda a trobar punts en comú amb la seva nova llar. No obstant, uns anys després, quan les quotes van començar a ser massa altes, va haver d'abandonar aquest esport.
"No podia pagar la inscripció, però sabia que havia de fer alguna cosa al respecte", explica Abdul.
I ho va fer. L'any 2013Abdul va fundar el Fitzroy Lions.
"Crec que el futbol hauria de ser gratis i al Fitzroy Lions ens assegurem que els nens de la comunitat tinguin l'oportunitat d'accedir a l'esport", explica Abdul. "No cal inscriure's. Es pot jugar sense pagar".
Set anys després, l'equip fa molt més que oferir una oportunitat perquè els nens i nenes tinguin accés al futbol: uneix les persones.
"Crec que el club és ideal per unir la gent i fer que aprenguin els uns dels altres mentre juguen a futbol", comenta Abdul. "No només juguen a futbol junts, sinó que intenten trobar afinitats".
"Quan jugava en un altre equip, la meva amiga i jo érem les dues úniques nenes musulmanes, i la gent ens mirava. Quan vaig començar a jugar a futbol aquí, cada dia em sentia més segura, perquè hi ha persones al meu voltant que juguen amb hijab. Tinc la sensació que estic trencant un estereotip".
Hanan
jugadora
"El nostre entrenador ens fa practicar molts exercicis difícils. Sempre diu que l'entrenament es va intensificant, i que això és el que ens ajuda a millorar com a jugadors i com a atletes. Quan la cosa es complica i ja no podem més, ens animem els uns als altres. Estic molt agraït de tenir els companys que tinc".
Tuji
jugador
Aquesta història es va publicar el desembre del 2019.