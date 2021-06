Fitzroy Lions: una força unificadora

A la nova sèrie, Des de zero, descobrirem persones de tot arreu que saben que poden canviar les seves comunitats i el món sencer a través del futbol i de l'esport.



Per a Abdulmalik Abdurahman, aquest canvi es basava en oportunitats assequibles per als joves al centre de la ciutat de Melbourne (Austràlia). La solució va ser crear l'equip de futbol Fitzroy Lions, on els nens i nenes poden jugar a futbol sense cap cost. Nike, amb el mateix objectiu de fer que l'esport sigui accessible tant per a nenes com per a nens, ha col·laborat amb els Lions des de l'inici de la temporada de 2018 amb finançament, entrenaments, equipament i botes.



Actualment, els conceptes de jugar i competir han canviat tant per als Fitzroy Lions com per a nosaltres. Tot i això, l'esport segueix sent una font d'inspiració per mostrar-li al món que tot és possible quan ens unim.



Gravat a Melbourne (Austràlia) al mes de desembre de 2019. Mira el segon episodi de Des de zero, que trobaràs més amunt, i obtén més informació sobre les persones que formen el Fitzroy Lions SC a continuació.