Recepta de fideus d'arròs amb gambes

Fideus d'arròs amb gambes fresques
Nutrició
de Nike Training
Una recepta senzilla i saludable que podràs fer en només 20 minuts. Surten quatre racions.
Combina aquests ingredients senzills i prepara un plat deliciós de fideus d'arròs amb gambes. És una recepta d'allò més gustosa, plena de proteïnes i perfecta per dinar o per sopar.
Saludable, fàcil de fer i, evidentment, exquisida!
Ingredients
17 oz de gambes crues pelades
7 oz de porro
1 cullerada d'oli d'oliva
14 oz de mongetes edamame pelades
1 tassa i 2/3 de llet de coco baixa en greixos
1/2 tassa de salsa de soja
1 tassa i 2/3 d'aigua
7 oz de fideus d'arròs
Ingredients
480 g de gambes crues pelades
200 g de porro
15 ml d'oli d'oliva
380 g de mongetes edamame pelades
400 ml de llet de coco baixa en greixos
120 ml de salsa de soja
400 ml d'aigua
200 g de fideus d'arròs
Instruccions
- Talla el porro a tires fines i escalfa l'oli en una paella a foc mitjà-alt. Afegeix-hi el porro i deixa'l coure fins que s'estovi. Llavors, incorpora-hi les gambes i cou-les durant un o dos minuts per cada costat. Afegeix-hi les mongetes edamame, la llet de coco, la salsa de soja i l'aigua.
- Deixa coure la barreja a foc lent durant uns minuts i reserva-la. Mentrestant, bull els fideus seguint les indicacions del paquet i escorre'ls. Aleshores, combina'ls amb la mescla de gambes en un bol i ja tindràs el plat a punt per servir. Si vols un toc de gust addicional, afegeix-hi xili, coriandre o llima.
Informació nutricional per ració
693 calories
61 g d'hidrats de carboni
41 g de proteïnes
32 g de greixos