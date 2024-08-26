Eurocopa femenina 2022: Never Settle, Never Done
Descobreix el futbol femení com no l'havies vist mai abans. I això és només el començament.
Fa anys que tothom parla sobre la història i el progrés de l'esport femení, però aquest estiu amb tota l'atenció centrada en el futbol femení, és el moment de celebrar la confiança i les habilitats impressionants de les dones d'avui dia i de les nenes que canviaran el món de l'esport de l'endemà.
La nostra nova pel·lícula està dirigida per Valentin Petit i protagonitzada per dones futbolistes de tots els nivells, com ara la capitana de la selecció anglesa Leah Williamson, la francesa Marie-Antoinette Katoto, la barcelonina Alexia Putellas, la noruega Ada Hegerberg i les jugadores del Chelsea Magda Eriksson i Pernille Harder. També hi apareixen la superfutbolista d'estil lliure Rocky Hehakaija i nenes d'equips locals de tot Europa. La pel·lícula mostra la velocitat, les habilitats tècniques i la qualitat del futbol femení, que mai no havien assolit el nivell actual.
Hem preguntat a la Rocky què significa aquesta pel·lícula per a ella i el seu esport. Això és el que ens ha dit:
"Formar part d'aquest projecte ho és tot per a mi; és un somni fet realitat. De petita veia els anuncis impressionants de Nike i els imitava al carrer amb les meves amigues. Nike està ensenyant al món que el futbol femení té molta força i que ha arribat per quedar-se".
No deixis mai de voler més
Reconèixer les atletes i el futbol actual no és incompatible amb el fet d'esforçar-nos per propiciar canvis que millorin el futur de l'esport. El nivell del futbol no havia estat mai tan alt: les inversions, la cobertura als mitjans de comunicació i l'èxit entre el públic han assolit quotes rècord, i hi ha més nenes apuntades a clubs de futbol locals que mai. Aquestes fites no es poden menystenir ni passar per alt.
Les persones i entitats del futbol actual estan contribuint a crear un futur millor per a les jugadores de l'endemà. Ada Hegerberg continua lluitant incansablement per la igualtat en el futbol femení. Organitzacions com Street Football x Barcelona i la Women's Soccer School de Barcelona fan que les atletes de tots els nivells puguin gaudir de l'alegria i els beneficis del futbol. A Londres, l'associació Level 7 Academy de l'exfutbolista professional Mollie Kmita ofereix programes universitaris complets per a més de 400 atletes estudiants. I el 2021, el Grenfell Athletic FC va inaugurar la secció femenina del club, que jugarà els seus primers partits de competició aquest any.
Tanmateix, celebrar la glòria de les fites assolides fins ara no pot fer que ens conformem. No hem de deixar mai de voler més: més oportunitats professionals per a les dones en l'àmbit del futbol, més inversions, més accés a tots els nivells de l'esport i més visibilitat als mitjans de comunicació.
Aquest és un moment d'empoderament en el món de l'esport per a les dones atletes, i Nike segueix invertint per portar el futbol més enllà. I això és només el començament.
L'esdeveniment d'aquest estiu representa una gran victòria per al futbol femení, i tothom que inverteixi en aquest esport hauria de tenir l'objectiu que això no s'aturi aquí.
Never Settle, Never Done.