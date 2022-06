Wang Qing és la B-Girl dels moviments de contes de fades

Tot i això, Wang Qing no va aconseguir l'èxit d'un moment a l'altre. Va començar a ballar perquè li semblava una bona manera d'entrenar-se. Va passar una dècada fins que va trobar el seu propi ritme i va enamorar-se completament de l'esport. "Amb el temps em vaig cansar una mica de la dansa i vaig veure que tots els moviments que feia en els meus vídeos eren imitacions del que feien els nois", diu. "Les meves transicions de top rock i down rock eren iguals a les dels altres ballarins i no creava res d'original. En veure'm, se sabia exactament quin moviment venia després".



També ha creat un look molt personal: porta els cabells sense recollir, els deixa anar a la seva manera i, metafòricament, ella també es deixa anar. "La clau és crear el teu estil personal. No es tracta de dominar un moviment concret que ja ha fet una altra persona", afirma. Wang Qing pensa que aquesta mena de creativitat no s'aconsegueix sense treball físic. "M'entreno com una atleta per expressar-me com a artista".