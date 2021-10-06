Wang Qing és la B-Girl dels moviments de contes de fades

Presentem la b-girl amb moviments fantàstics
Atletes*
Descobreix com una de les millors b-girls de la Xina fusiona els seus estudis amb l'art.
Wang Qing a l'estudi de Green Panda a Pequín.
Wang Qing es lleva cada matí preparada per ballar. L'única cosa que ha de fer és recollir el seu matalàs i posar-lo a un costat per deixar lliure la pista de ball fúcsia i un mirall que ocupa tota la paret. Des del moment en què comença la música, la seva habitació es converteix en un estudi de dansa.
Wang Qing és una ballarina única i molt potent en el món del break dance. No només és una de les b-girls més prestigioses de la Xina, també estudia a temps complet per doctorar-se en folklore xinès. A més, introdueix aquest coneixement als seus combos, incorporant narratives i tot tipus de singularitats als seus moviments.
"Em va atreure la idea d'estudiar el folklore del meu país perquè de petita m'encantaven els contes de fades", comenta. "Escoltar les històries d'altres persones ens ajuda a entendre millor com se senten i quina percepció tenen del món i d'allò que els envolta".
Les narratives coreografiades de Wang Qing a l'escenari resulten fascinants amb un començament, una part central i un final ben diferenciats. A més, ha interpretat el paper de Zixia, una fada d'una llegenda xinesa del segle XVI, i també acostuma a incorporar als seus passos de ball alguns moviments d'arts marcials tradicionals. "Hi ha quelcom especial en la forma en què les ballarines fem girs i moviments explosius o postures com de dragó o de serp. Que hi hagi una heroïna a les pel·lícules de kungfu és molt important", afirma.
"Hi ha quelcom especial en la forma en què les ballarines fem girs i moviments explosius o postures com de dragó o de serp".
És una de les poques b-girls que hi ha a la Xina. El break dance és un esport principalment masculí i ella, com a part d'una minoria, emana elegància a la pista de ball. Aquesta disciplina de dansa debutarà al panorama internacional l'any 2024 i Wang Qing espera poder classificar-se amb el seu estil únic. Es tracta d'una modalitat que requereix fer molts moviments a terra i, per això, has de flexionar molt els genolls, tenir un core fort i poder rebotar amb força. Però, quan Wang Qing es mou, sembla que sura amb moviments que transmeten lleugeresa. "Els b-boys tendeixen a ballar de manera més ferotge, com un lleó o un tigre. Els pots imitar, però també pots crear moviments femenins com els del gat o el conill", explica.
"M'entreno com una atleta per expressar-me com a artista".
Tot i això, Wang Qing no va aconseguir l'èxit d'un moment a l'altre. Va començar a ballar perquè li semblava una bona manera d'entrenar-se. Va passar una dècada fins que va trobar el seu propi ritme i va enamorar-se completament de l'esport. "Amb el temps em vaig cansar una mica de la dansa i vaig veure que tots els moviments que feia en els meus vídeos eren imitacions del que feien els nois", diu. "Les meves transicions de top rock i down rock eren iguals a les dels altres ballarins i no creava res d'original. En veure'm, se sabia exactament quin moviment venia després".
També ha creat un look molt personal: porta els cabells sense recollir, els deixa anar a la seva manera i, metafòricament, ella també es deixa anar. "La clau és crear el teu estil personal. No es tracta de dominar un moviment concret que ja ha fet una altra persona", afirma. Wang Qing pensa que aquesta mena de creativitat no s'aconsegueix sense treball físic. "M'entreno com una atleta per expressar-me com a artista".
"El break dance és una manera d'expressar qui soc realment".
Wang Qing és tot un referent per a altres b-girls xineses, ja que moltes acudeixen a ella per demanar-li consell. Quin és el consell principal que dona? Expressar-se a través de la dansa. "M'agrada pensar que el break dance és una forma de fer art a partir d'expressions diàries", explica. Qing diu d'ella mateixa que és una acadèmica molt treballadora i tranquil·la, i que el break dance li permet mostrar el seu món interior, que és vibrant. "Ara que ho penso, potser de petita no era tan introvertida, i només ho semblava. El break em va oferir una forma d'expressió", comenta.
L'any 2019 van invitar Wang Qing a unir-se al grup líder Green Panda i, fins ara, ha guanyat 10 batalles amb ells. També s'ha establert com una de les millors breakers de la Xina i té l'esperança de representar el seu país en l'àmbit internacional amb el seu estil personal i a la seva manera. "Hi ha una frase del Tao Te Ching que és genial: 'l'aigua és un fluid suau i mal·leable, però és capaç de desgastar la roca, que és rígida i no és mal·leable", diu. "Que una cosa sigui suau no vol dir que sigui feble o inferior. És un estat especial que pot resistir i superar molts obstacles. De fet, moltes b-girls han pogut aconseguir la victòria amb l'ajuda d'aquesta estratègia".
Vídeo: KC
Fotografia: Yuyang Liu
Text: Clarissa Wei
Data de publicació: juliol del 2021