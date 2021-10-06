Els Kinjaz són una família de ningez del moviment

"Som una família de ninges en moviment"
Atletes*
Descobreix com aquest grup de dansa es manté unit amb el lema "protegir el grup passi el que passi".
El cofundador de Kinjaz Mike Song i altres membres del grup al centre de Los Angeles (EUA).
Quan els Kinjaz es reuneixen, se saluden amb un gest discret que representa la seva connexió com a grup de dansa i la seva amistat. Aquesta salutació consisteix a ajuntar dos dits i assenyalar cap amunt en la mateixa direcció. Alguns fundadors del grup porten el mateix tatuatge del símbol de la família al dit que es veu quan fan el gest. "Representa la idea d'avançar en unitat cap al mateix objectiu", explica Mike Song.
Asseguts a terra al seu estudi del centre de Los Angeles, els cofundadors repassen amb detall la seva història i ens expliquen com han evolucionat al llarg del temps. El grup es va formar l'any 2010 i de seguida es va popularitzar a la televisió nord-americana per la precisió dels seus moviments. "Tot va començar com a diversió a barbacoes i xous amb veïns", explica Mike. "Ara, som una marca global".
"El nostre objectiu és fomentar l'esperit de protegir el grup passi el que passi".
El nom del grup combina perfectament les dues coses més importants per als seus membres. "'Kin' significa família, però també és l'arrel de la paraula 'moviment' en grec. Per això, Kinjaz és una 'família de ninges en moviment'", explica Mike.
"El nostre objectiu és fomentar l'esperit de 'protegir el grup passi el que passi', és a dir, ajudar-nos i fer-nos millorar mútuament per aconseguir el potencial màxim del col·lectiu", afirma Anthony Lee.
Aquesta filosofia d'unitat és molt important, sobre tot per a una marca amb tants projectes empresarials: tenen una línia de roba, una agència d'esdeveniments en directe i, fins i tot, una empresa de fideus asiàtics. Però el ritme constant que ho manté tot unit és la dansa.
"Quan estem superestressats, reunir-nos per ballar, escoltar bona música i divertir-nos ens ajuda a recarregar l'energia", explica Vinh Nguyen. "Així, ens centrem i recordem per què ens dediquem a això: ho fem per les altres persones del grup i per la nostra passió per la dansa".
"La dansa traspassa barreres i uneix les persones".
Fent servir la seva influència a internet i els seus xous als estadis, el grup aconsegueix incorporar històries que connecten amb el públic i l'animen a moure's. "La dansa traspassa tot tipus de barreres i no entén d'estereotips de gènere, orientacions sexuals, nacionalitats, orígens ètnics o idiomes", afirma Anthony. "La dansa uneix les persones".
"La dansa és un dels esports més antics de tots els temps. Totes les persones del món estem connectades amb la dansa", afirma Ben Chung. "Quan un nadó escolta música, comença a saltar, oi? Doncs imagina com ens vam sentir quan ens vam assabentar que el break dance serà una categoria esportiva als Jocs Olímpics del 2024. És el mateix però a un altre nivell".
"A més, la dansa és l'esport més accessible", afirma Addy Chan. "Per practicar altres esports, potser necessites molts recursos: diners per comprar l'equipament, un camp o una piscina, però la dansa és a l'abast tothom".
A més, tinguis el cos que tinguis, pots ballar. "Molts esports requereixen un tipus de cos específic", explica Mike. "El més especial de la dansa és que, sigui com sigui el teu físic, el teu cos és l'eina que necessites. Potser, si ets una persona prima, no pots practicar alguns esports, però quan comences a ballar t'adones que aquesta complexió llargaruda et pot ajudar. O, si ets una persona tímida i tens les cames grans, mentre balles pots aprofitar l'equilibri que t'ofereix el teu cos".
Els Kinjaz tenen molts projectes actius, però, quina serà la seva pròxima sorpresa? Els últims tres anys han estat treballant "d'incògnit" en un projecte secret amb Nike que es llançarà pròximament.
Vídeo: Aimee Hoffman
Fotografia: Thalia Gochez
Text: Dan Rookwood
Data de publicació: juliol del 2021