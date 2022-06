Els Kinjaz són una família de ningez del moviment

El nom del grup combina perfectament les dues coses més importants per als seus membres. "'Kin' significa família, però també és l'arrel de la paraula 'moviment' en grec. Per això, Kinjaz és una 'família de ninges en moviment'", explica Mike.



"El nostre objectiu és fomentar l'esperit de 'protegir el grup passi el que passi', és a dir, ajudar-nos i fer-nos millorar mútuament per aconseguir el potencial màxim del col·lectiu", afirma Anthony Lee.



Aquesta filosofia d'unitat és molt important, sobre tot per a una marca amb tants projectes empresarials: tenen una línia de roba, una agència d'esdeveniments en directe i, fins i tot, una empresa de fideus asiàtics. Però el ritme constant que ho manté tot unit és la dansa.



"Quan estem superestressats, reunir-nos per ballar, escoltar bona música i divertir-nos ens ajuda a recarregar l'energia", explica Vinh Nguyen. "Així, ens centrem i recordem per què ens dediquem a això: ho fem per les altres persones del grup i per la nostra passió per la dansa".