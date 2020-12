Reduir l'estrès pot millorar el teu sistema immunitari

Vols aturar el cercle d'estrès-malaltia-estrès? Aquests consells t'ajudaran.



1. Anticipa els signes de tensió.

"Sovint, serà primer el cos i no la ment qui t'advertirà que estàs experimentant una situació d'estrès", explica Aeva Gaymon-Doomes, doctora en Medicina i psiquiatra a Washington DC (EUA). Has d'estar alerta amb els primers símptomes, com ara problemes de son, l'augment o la pèrdua de pes, problemes gastrointestinals o el mal de cap. Aquests poden alertar-te que l'estrès s'apropa abans que es vegi afectat el teu sistema immunitari.



2. Aposta per un estil de vida saludable.

"Si ja el tens, perfecte. Si no és així, és hora d'adoptar-lo. Fer exercici de manera regular, dormir almenys set hores i una dieta variada de fruites, verdures i proteïnes magres (en concret, la dieta mediterrània) són hàbits de benestar amb els quals s'ha demostrat que els nivells d'estrès es redueixen i el sistema immunitari s'enforteix", afirma la Dra. Sternberg. Quan sigui estressant gestionar tots els hàbits al mateix temps (per exemple, quan estàs de vacances), prioritza'n almenys un.



3. Abraça les persones més estimades.

"Quan abraces la teva parella o el teu fill o filla, el cos allibera oxitocina, l'hormona de l'afecte. Aquesta redueix el cortisol immunosupressor i la noradrenalina, l'hormona de l'estrès", explica Marsh. Així, es pot explicar per què segons l'estudi de la revista "Psychological Science", les abraçades t'ajuden a disminuir la possibilitat de contraure malalties. Si et trobes malament, fer abraçades (per exemple, a les persones amb qui vius) pot reduir la gravetat dels símptomes. El motiu? "L'oxitocina millora el llindar de dolor, la sensació de benestar i els processos curatius", assenyala Marsh. L'hormona també es pot estimular mantenint una conversació amb persones empàtiques o passant una estona amb una bona amistat. Segons un estudi de la Universitat Estatal de Washington (EUA), jugar amb un gat o un gos durant 10 minuts també ajuda a reduir els nivells de cortisol.



4. Adopta una atenció més plena

"Quan t'estresses o estàs en un estat nerviós, el cervell actua com si tinguessis dolor físic", explica Melanie Shmois, terapeuta experta en comportaments cognitius i directora general de Mind Your Strength Coaching. Quan et calmes, respira profundament i observa, olora i escolta què hi ha al teu voltant. La ment és conscient que no hi ha cap perill, ja que, si hi hagués alguna alerta, no estaries relaxat. Shmois també explica que "quan et relaxes, el còrtex prefrontal o la part racional del cervell es torna a activar i pots posar en pràctica els pensaments que et creen una sensació de benestar interior".



No t'hem convençut? Una metanàlisi de més de 200 estudis associa les teràpies de mindfulness amb una reducció de l'estrès, l'ansietat i la depressió, que són causes que poden debilitar el nostre sistema immunitari. Una altra revisió d'estudis indica que la meditació mindfulness pot reduir els símptomes de l'estrès i millorar la immunitat cel·lular.



"Concentrar-te en tot el que t'envolta pot ser una bona tècnica. Pots provar el mètode del Dr. Andrew Weil: la respiració 4-7-8. Aquesta t'ajudarà a controlar la respiració i a desfer-te del que et provoqui estrès", explica la Dra. Sternberg. Per fer-ho, inspira profundament amb el nas i compta fins a quatre, mantén la respiració durant set segons i exhala amb força durant vuit segons.



5. Troba una tècnica única per relaxar-te.

Adoptar una actitud proactiva i no reactiva: aquesta és la clau. "Com més temps passis reflexionant i amb la ment calmada durant els moments de calma, millor podràs enfrontar-te als moments d'estrès", explica Gaymon-Doomes. Quines són les millors tècniques? Qualsevol que et serveixi per relaxar-te. Segons Gaymon-Doomes, és millor fer una activitat durant 20 minuts que no fer-ne cap. Així que, si l'aixecament de pesos et tranquil·litza, endavant. Fer ioga o llegir també ajuda. Facis el que facis, saps que funciona. Quan dorms millor o t'adorms abans, les pulsacions disminueixen, es redueix la pressió sanguínia, s'alleugen els mals de cap crònics i els dolors estomacals, i la concentració i la productivitat milloren.