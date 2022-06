L'estrella del futbol Alex Morgan comparteix els seus consells principals d'entrenament

La doble campiona mundial Alex Morgan no s'ha trobat mai amb un obstacle que la seva força no hagi pogut enderrocar. L'any 2019, la selecció femenina dels Estats Units va batre rècords d'espectadors, va obtenir uns resultats inèdits i va trencar sostres de vidre. Va mantenir l'impuls durant el 2020 amb grans canvis, com ara tenir el seu primer nadó i travessar mig món per unir-se al seu nou equip, tot durant una pandèmia mundial. Aquesta estrella mundial, que és la primera convidada al podcast "Trained" del 2021, parla amb el director sènior de rendiment de Nike Ryan Flaherty sobre com ha mantingut la ment centrada en l'esport (fins i tot quan es van deixar de fer partits) i comparteix rutines diàries de nutrició i entrenament per no perdre de vista els objectius.