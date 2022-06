Es pot córrer durant l'embaràs? Sí, i t'expliquem com, segons els experts.

Pots fer com la Dra. Williams i entrenar-te per a una prova o córrer només perquè t'agrada. En qualsevol cas, et donarem el mateix consell: escolta el teu cos i sigues flexible en la teva rutina.



"El running no segueix una progressió lineal. Cal que tinguis molta paciència", explica Wake. Atura't o camina si et venen nàusees, torna a casa caminant si estàs molt cansada i, per descomptat, no surtis a córrer si la idea de córrer t'estressa. Si pateixes mal d'esquena ara que la panxa t'ha crescut, pot ser que córrer no sigui la millor activitat per a tu, així que la Dra. Williams et suggereix que n'exploris d'altres.

Córrer és bo per a tu, però cal que et facis la pregunta següent: "Em fa sentir bé, tant mentalment com físicament? Si la resposta és un no rotund, prepara't per canviar de plans, encara que t'estiguis entrenant per a una cursa.

Aquest tipus de comentaris intuïtius per saber com et sents i actuar en conseqüència són la base que et permet establir una connexió estable entre la ment i el cos, tenir confiança en tu mateixa i preparar-te per a totes les decisions que hauràs de prendre com a mare en el futur. Pot ser que et faci ràbia el comentari, però a nosaltres ens sembla màgic.