Els bessons indígenes ClearBear i Haatepah parlen de la seva relació amb la natura

Cada vegada hi ha més persones que aprofiten aquests moments per sortir a l'aire lliure i valorar més la naturalesa, un principi essencial de la vostra cultura indígena. Podeu explicar-nos una mica com percebeu aquest vincle que estan adquirint?



ClearBear: Molts de nosaltres ens estem tornant bojos pel fet de passar tant de temps a casa i, per això, busquem una via d'escapament. Anem més a poc a poc. A l'aire lliure pots connectar més amb la naturalesa, la Terra, els avantpassats i pensar "Qui hi havia aquí abans?" o "Vaja, és preciós. Mai m'havia parat a mirar-ho".



L'activisme és un tipus de treball que provoca força ansietat i pot arribar a ser molt estressant. El millor remei contra l'estrès, almenys per a mi, és la naturalesa, sens dubte. Ja sé que el típic que se sol dir, però és veritat. Quan fas un passeig, et sents millor.



Creieu que ara esteu connectant més l'un amb l'altre i també amb la terra?



ClearBear: M'acabo de comprar una caravana i ho estic comprovant. Per descomptat, sempre mantenint la distància de seguretat amb altres persones i amb precaució. Només he conduït fins a alguns llocs per valorar la naturalesa. La societat va a un ritme molt accelerat. Crec que, almenys, un dels avantatges d'aquest confinament és el de prendre's temps, prendre's un segon per respirar. No sempre tenim l'oportunitat de respirar i valorar el moment.



També feu música junts. Com a germans, què se sent en compartir una passió i col·laborar?



Haatepah: Quan no ets amb algú amb qui tens moltíssima afinitat o amb qui comparteixes un vincle fort, sempre tens aquesta idea de "No vull passar vergonya". Quan ets amb el teu germà i veus que l'altre fica la pota o és maldestre, llavors...



ClearBear:... et relaxes.



Haatepah: Exacte. Crec que molts de nosaltres, com a artistes, obtenim resultats millors quan no estem estressats.



ClearBear: Quan componem una cançó i creem ambient i emocions, ell sap perfectament el que vull transmetre quan canto. I a l'inrevés. És com si sabés què pensa o què sent.



Haatepah: Sí, ens complementem molt fàcilment i millor que la majoria.