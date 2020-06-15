Entrenar els més petits a triar

Ensenyar els més petits a prendre decisions
Entrenament
de Nike Training
Prendre bones decisions pot ajudar els més petits a mantenir-se actius i positius (i també serveix per als adults!).
Quan estem més temps a casa, aconseguir que els més petits es mantinguin actius pot ser complicat. Així doncs, hem extret alguns consells del compromís Made to Play de Nike per oferir-te una explicació setmanal dels sis consells clau per fer que els més petits de la família tornin a moure's amb energia.
El consell d'aquesta setmana és "elecció" i hem parlat amb Njabulo Ngxongo, Nike Coach a Sportstec (Soweto, Sud-àfrica) perquè ens expliqui com podem empoderar els nens i les nenes perquè puguin prendre decisions.
Fes preguntes
"Ser entrenador no només implica donar indicacions, també has d'escoltar i aprendre", ens explica Njabulo.
Fes preguntes als nens i les nenes per demostrar que t'interessa allò que pensen. "Deixa que expressin els seus sentiments amb les seves eleccions. Això els permet practicar la presa de decisions, cosa que pot millorar el seu comportament, l'autoestima i les habilitats de lideratge".
Si apliques el que has après dels més petits, podràs millorar la confiança i el respecte, el que oferirà resultats positius per a tothom.
Dona'ls l'oportunitat de decidir
Per mantenir els nens actius i compromesos, deixa que tinguin el control sobre la seva experiència. Deixa que siguin líders per un dia i que creïn les seves activitats. "Deixa que s'expressin a través del joc i escolta els seus suggeriments", ens recomana Njabulo. "Això els farà feliços".