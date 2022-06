Vols entrenar després de ser mare? T'expliquem tot el que els experts volen que sàpigues

Les setmanes posteriors al part poden ser unes de les més excitants emocionants però al mateix temps esgotadores de la teva vida. Saps què no ajuda? La pressió de la societat (i, com no, de les xarxes socials) per fer veure com si no haguessis parit un nadó, o com si no tinguessis dificultats per trobar l'equilibri.



És l'hora d'eliminar tots aquells missatges massa invasius que sentim i veiem amb freqüència.



El primer de la llista: "Tornar al teu cos d'abans" és una mentalitat que no ajuda i francament poc realista, diu Brianna Battles, especialista en força i condicionament a Eagle, Idaho (EUA) i fundadora de Pregnancy & Postpartum Athleticism. Hola, has creat i gestat un humà i això no hauria estat possible si el teu cos no s'hagués sotmès a alguns canvis seriosos i permanents, diu. El concepte tampoc reconeix el fet que el teu cos acaba de fer la cosa més increïble fisiològicament possible, afegeix Jane Wake, especialista en exercici prenatal i postpart a Londres. (De debò: hi ha estudis que suggereixen que l'embaràs és l'equivalent energètic a una marató de 40 setmanes. Processa això durant una estona.)



La segona idea que has de llençar a les escombraries? L'actitud "sense excuses!". (Ja saps, el pensament que "Beyoncé té les mateixes 24 hores al dia"). Aquesta actitud no és justa, especialment per a les mares recents, que no poden i no haurien "d'arribar a tot", diu Battles. En el seu lloc, pensa en el moviment com a una manera de celebrar tot allò que el teu cos podrà fer quan estigui a punt, i no com a no una obligació costi el que costi o un càstig, diu.



Quina és la manera més saludable de pensar en l'exercici durant el postpart (quan tinguis llum verda per començar)? Es tracta de presentar un panorama més optimista per adaptar les teves intencions a la teva nova realitat. Comença per aquí.