En bona companyia: com a la pista no hi ha res

Tornem a la pista. El partit s'intensifica. Les veus dels jugadors s'escolten per tota la pista i són tan ràpides com les passades.



"No vol llançar".



"Centra't en la cistella".



"Escolta, com t'ho fas sent tan baixet?"



"Ja la tens. Ensenya'ns com es juga".



Els jugadors de les pistes properes deixen els seus partits per veure com juguen els professionals. L'admiració dels aficionats per les seves habilitats demostra que, a través del bàsquet, aquests nois s'han convertit en herois locals.



La sèrie de partits d'11 punts acaba amb un resultat de 4–3 que atorga la victòria a l'equip de Sebit. Com a MVP, Sebit passa una estona donant consells a alguns nens i nenes que seguien el partit.



En acabar, l'equip es dirigeix a la platja per refrescar-se amb la famosa brisa de Fremantle, coneguda localment com Freo Doctor, ja que aquesta brisa marina ajuda a combatre la calor de l'estiu australià. A la sorra, gaudeixen de Freo Doctor, corren cap a les ones, es persegueixen, s'empenten, cauen i riuen.