En bona companyia: Harlem Honeys & Bears

En un carreró sense sortida que toca amb el West 135th Street a Harlem, més d'una vintena de persones que es descriuen com de la "vella escola" equipats amb mascaretes i xandalls vermells a joc se saluden amb els colzes. És la primera vegada en mesos que s'ajunten davant del Hansborough Recreation Center, que ells anomenen senzillament "The Bathhouse" (la casa de bany). Dins la seva piscina amb un mosaic de rajoles, aquestes nadadores i nadadors han practicat moviments elegants de cames i braços com a part dels Harlem Honeys & Bears: un equip de natació sincronitzada de gent gran que es mullen des de l'any 1979. Segons la membre de l'equip Rasheedah Ali, el nom de l'equip està inspirat en l'argot dels 70. "Hi havia homes i dones. Les dones eren les 'honeys' (mel) i als 'bears' (ossos) els encanta la mel. Per això van elegir el nom Harlem Honeys & Bears", explica Ali sobre l'equip original.



Alguns han nedat tota la seva vida (tot i les piscines segregades). Altres no van superar la seva por a l'aigua fins que no van tenir més de 60 anys. Junts, han aconseguit premis, han superat malalties cròniques, han forjat amistats i, potser el més important, han compartit la seva passió i habilitats amb tota la comunitat a través del seu programa de natació per a joves. "La recompensa com a entrenador és veure els joves moure's a l'aigua sense esforç", explica en Luther Gales, president de l'equip. A més, si tenim en compte que els estudis han demostrat que els joves afroamericans tenen estadísticament més possibilitats de patir una mort accidental per ofegament, els Harlem Honeys & Bears fan més que compartir el regal de l'esport: estan salvant vides.