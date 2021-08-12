En bona companyia: Harlem Honeys & Bears

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Salvant vides amb cada rutina

Comunitat

Des de fa més de 40 anys, un club de natació sincronitzada de Harlem (Nova York, EUA) ha ajudat a mantenir els seus membres actius tant a l'aigua com a la seva comunitat.

Última actualització: 12 d’agost del 2021
6 min. de lectura

"En bona companyia" és una sèrie sobre equips i clubs que desafien el sistema establert en els seus esports.

En un carreró sense sortida que toca amb el West 135th Street a Harlem, més d'una vintena de persones que es descriuen com de la "vella escola" equipats amb mascaretes i xandalls vermells a joc se saluden amb els colzes. És la primera vegada en mesos que s'ajunten davant del Hansborough Recreation Center, que ells anomenen senzillament "The Bathhouse" (la casa de bany). Dins la seva piscina amb un mosaic de rajoles, aquestes nadadores i nadadors han practicat moviments elegants de cames i braços com a part dels Harlem Honeys & Bears: un equip de natació sincronitzada de gent gran que es mullen des de l'any 1979. Segons la membre de l'equip Rasheedah Ali, el nom de l'equip està inspirat en l'argot dels 70. "Hi havia homes i dones. Les dones eren les 'honeys' (mel) i als 'bears' (ossos) els encanta la mel. Per això van elegir el nom Harlem Honeys & Bears", explica Ali sobre l'equip original.

Alguns han nedat tota la seva vida (tot i les piscines segregades). Altres no van superar la seva por a l'aigua fins que no van tenir més de 60 anys. Junts, han aconseguit premis, han superat malalties cròniques, han forjat amistats i, potser el més important, han compartit la seva passió i habilitats amb tota la comunitat a través del seu programa de natació per a joves. "La recompensa com a entrenador és veure els joves moure's a l'aigua sense esforç", explica en Luther Gales, president de l'equip. A més, si tenim en compte que els estudis han demostrat que els joves afroamericans tenen estadísticament més possibilitats de patir una mort accidental per ofegament, els Harlem Honeys & Bears fan més que compartir el regal de l'esport: estan salvant vides.

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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears
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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears
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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears
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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears
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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears
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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears
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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears
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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears
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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears
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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears

Et presentem els Honeys & Bears

En bona companyia: Harlem Honeys & Bears

Rasheedah Ali

La Rasheedah va néixer a Cincinnati el 1935 i li ha agradat l'aigua des de molt petita. L'anomenaven "l'Esther Williams afroamericana" per les acrobàcies aquàtiques que feia quan era petita. Finalment es va mudar a Nova York i hi ha viscut des de llavors: "M'estimo molt Harlem, no vull estar a cap altre lloc. La meva pròxima parada serà el paradís", explica.

En bona companyia: Harlem Honeys & Bears

Monica Hale

"Si saps surar, pots fer natació sincronitzada", afirma la Monica, la capitana de l'equip, que ha trobat en l'aigua un refugi de les males experiències de la vida. Quant a la relació que ella i els seus companys d'equip han format amb el temps, explica que "els has de conèixer bé perquè la seva vida és a les teves mans".

En bona companyia: Harlem Honeys & Bears

Joyce Clarke

Després de molts d'anys de tenir por a l'aigua, un problema seriós de salut als 62 anys va fer que la Joyce s'adonés que volia superar la seva por i aprendre a nedar. Ha format part de l'equip de llavors ençà. "El meu cos encara es desperta [aviat] els dilluns i els dimecres", explica sobre la seva inclinació natural a nedar a la piscina local que es va tancar a causa de la COVID-19.

En bona companyia: Harlem Honeys & Bears

Monica Hale

"Si saps surar, pots fer natació sincronitzada", afirma la Monica, la capitana de l'equip, que ha trobat en l'aigua un refugi de les males experiències de la vida. Quant a la relació que ella i els seus companys d'equip han format amb el temps, explica que "els has de conèixer bé perquè la seva vida és a les teves mans".

En bona companyia: Harlem Honeys & Bears

Joyce Clarke

Després de molts d'anys de tenir por a l'aigua, un problema seriós de salut als 62 anys va fer que la Joyce s'adonés que volia superar la seva por i aprendre a nedar. Ha format part de l'equip de llavors ençà. "El meu cos encara es desperta [aviat] els dilluns i els dimecres", explica sobre la seva inclinació natural a nedar a la piscina local que es va tancar a causa de la COVID-19.

En bona companyia: Harlem Honeys & Bears

Luther Gales

En Luther, el president de l'equip, és un agent de policia retirat i antic membre del Cos de Marines que ha fet esport durant tota la seva vida. Li agrada ballar, té un aspecte elegant i, a més, és entrenador. "Ensenyem els joves a nedar perquè es puguin salvar ells mateixos i potser salvar algú altre", afirma en Luther.

En bona companyia: Harlem Honeys & Bears

Oliver Footé

"Ja hi havia un equip quan vaig arribar, però jo l'he millorat", afirma l'home a qui l'equip anomena senzillament "Sr. Footé" o "entrenador". L'Oliver és un instructor exigent que va començar actuant a espectacles aquàtics quan tenia nou anys.

En bona companyia: Harlem Honeys & Bears

Lettice Graham

La Lettice, de 98 anys, és el membre amb més edat dels Harlem Honeys & Bears. Va aprendre a nedar quan es va jubilar amb 64 anys i afirma que té una salut forta i duradora gràcies al temps que passa dins l'aigua.

En bona companyia: Harlem Honeys & Bears

Oliver Footé

"Ja hi havia un equip quan vaig arribar, però jo l'he millorat", afirma l'home a qui l'equip anomena senzillament "Sr. Footé" o "entrenador". L'Oliver és un instructor exigent que va començar actuant a espectacles aquàtics quan tenia nou anys.

En bona companyia: Harlem Honeys & Bears

Lettice Graham

La Lettice, de 98 anys, és el membre amb més edat dels Harlem Honeys & Bears. Va aprendre a nedar quan es va jubilar amb 64 anys i afirma que té una salut forta i duradora gràcies al temps que passa dins l'aigua.

En bona companyia: Harlem Honeys & Bears

Jean Miller

"Tota la meva vida he evitat nedar", explica la Jean, fins que els Harlem Honeys & Bears la varen veure a la part menys fonda de la piscina fent una classe d'aeròbic aquàtic i la van fitxar quan tenia 63 anys. Participar en l'equip la manté activa, tant a dins com a fora de la piscina: des d'ensenyar als joves del barri fins a participar en la desfilada del Dia dels Afroamericans als EUA. "Quan em vaig unir a l'equip, em vaig adonar que no només es tractava d'estar a un club i nedar. Ara em moc molt", explica la Jean sobre la motivació que li ha donat el fet de ser a l'equip.

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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears
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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears
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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears
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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears
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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears
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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears
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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears
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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears
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En bona companyia: Harlem Honeys & Bears

Vídeo: Keenan MacWilliam i Orian Barki
Fotografia: Flo Ngala
Redacció: Roxanne Fequiere

Informada: setembre del 2020

Publicat originalment el: 22 de juny del 2021