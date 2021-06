En bona companyia: enemigues al ring, amigues a fora

El Princess no admet homes. Per què és important tenir un club de boxa exclusiu per a dones?

Gong Jin: Els esports de lluita masculins se centren més en la força i en la resistència. En canvi, les dones prioritzem més la tècnica, la precisió i l'estratègia adequada. En un grup d'homes, sento que he de demostrar el meu valor. Volia entrenar-me amb altres dones, però aleshores no hi havia cap lloc on fer-ho. Així és com va començar.

Han Beiying: A la Xina, no és gaire habitual veure dones fent boxa al gimnàs i, de fet, crec que, quan vam començar, érem les úniques. És un lloc que ens dona seguretat a l'hora de lluitar i on no ens hem de preocupar que ningú ens faci un cop massa fort.

Zhong Zheng: M'agrada la intimitat de poder fer classes en petit comitè amb les meves millors amigues, a més de poder entrenar a alt nivell dones amb qui comparteixes inquietuds.