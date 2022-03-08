En bona companyia: enemigues al ring, amigues a fora

Rivals a la boxa i amigues fora del ring
Comunitat
Les boxejadores d'aquest gimnàs femení de Xangai s'uneixen per trencar els estereotips de gènere i trobar la seva força interior.
"En bona companyia" és una sèrie sobre equips i clubs que desafien el sistema establert en els seus esports.
En un club de boxa discret de Xangai, un grup de dones (professores, directores, mestresses de casa i d'altres professions) es posa les botes i s'embena els artells. A la recepció hi ha una fila de pesos de color rosa atrevit i de guants vistosos. El so dels guants colpejant els sacs se sincronitza amb una música electrònica a tot volum que desprèn una gran energia. Les membres del club fan bromes abans de sortir al ring i les seves rialles ressonen a les parets. Som al club de boxa femení Princess.
El club de boxa acull una comunitat de dones que hi van per entrenar-se, però que s'hi acaben quedant per l'amistat que les uneix. Tot i que potser no consideres la boxa com un esport d'equip, aquest espai i aquestes dones demostren el contrari: s'entrenen juntes per guanyar seguretat i força física i mental. Als detractors els fan un jab des de l'esquerra que els fa caure a terra.
Jin Yang fa boxa d'ombra.
El club va néixer en un estudi de dansa llogat l'any 2010. Al principi, Gong Jin, la fundadora, només buscava un espai perquè les seves amigues poguessin practicar, però avui dia el club de boxa femení Princess és un club en tota regla amb dos locals a Xangai, una dotzena d'entrenadores i centenars de membres.
Les dones es reuneixen diverses vegades la setmana en classes de 10 a 15 persones i han creat un vincle que va més enllà de la boxa. Gong Jin va pujar al ring per primera vegada quan tenia 12 anys animada pel seu pare, que també feia boxa quan era jove. "Som com una família", diu. Sis anys després, va començar a lluitar professionalment, i ara, amb 32 anys, segueix fent-ho.
Zou Qiang, He Yue i Li Chaoqiong observen les seves companyes al ring.
D'esquerra a dreta: Zou Qiang, He Yue, Li Chaoqiong, Sang Ying i Wang Lei observen les seves companyes al ring.
Algunes de les responsables són Han Beiying, que fa poc ha passat de ser estudiant a entrenadora a temps parcial, i Zhong Zheng, que s'entrena amb el club dues vegades la setmana des de fa més de quatre anys. Juntament amb Ge Fangxin i Du Jingjing, les veteranes experimentades del Princess, parlen sobre com les joves xineses estan desafiant les convencions i creant nous models.
Parlem sobre l'amistat que crea la boxa, els fora de combat i la motivació.
El Princess no admet homes. Per què és important tenir un club de boxa exclusiu per a dones?
Gong Jin: Els esports de lluita masculins se centren més en la força i en la resistència. En canvi, les dones prioritzem més la tècnica, la precisió i l'estratègia adequada. En un grup d'homes, sento que he de demostrar el meu valor. Volia entrenar-me amb altres dones, però aleshores no hi havia cap lloc on fer-ho. Així és com va començar.
Han Beiying: A la Xina, no és gaire habitual veure dones fent boxa al gimnàs i, de fet, crec que, quan vam començar, érem les úniques. És un lloc que ens dona seguretat a l'hora de lluitar i on no ens hem de preocupar que ningú ens faci un cop massa fort.
Zhong Zheng: M'agrada la intimitat de poder fer classes en petit comitè amb les meves millors amigues, a més de poder entrenar a alt nivell dones amb qui comparteixes inquietuds.
Per què és tot rosa?
Gong Jin: [riu] Ja sé que no a totes les noies els agrada el rosa, però és el meu color preferit. No tots els gimnasos femenins han de ser de color rosa.
Quina és la vostra experiència en aquesta comunitat?
Gong Jin: Ens recolzem les unes a les altres. Quan lluiten les nostres companyes, les animem pel seu nom i cridem "Pǔ lín jiāyóu". ("Pǔ lín" són les dues primeres síl·labes del nom xinès del gimnàs, que és la primera part de la transliteració de la paraula "princesa". "Jiāyóu" es tradueix com a "motivació" en el sentit encoratjador de les frases "Endavant!" o "Au, va!"). Normalment, al gimnàs sempre se senten les nostres veus cridant i animant.
Chang Yiting observa una sessió de lluita.
Què heu après de la boxa en aquest club?
Han Beiying: La tolerància i el treball en equip. Tot i que puges sola al ring, l'entrenadora i les companyes s'entrenen amb tu. És un esport d'equip en tota regla. Quan veus que t'estan a punt de pegar a la cara et fa por, però, amb la pràctica i el treball en equip, acabes aprenent a fer un cop perfecte.
Gong Jin: A mi m'ha ensenyat a ser valenta i independent. A la boxa no només es tracta de començar, sinó de saber aguantar i imposar-se.
Zhong Zheng: Al principi, quan lluitava em posava nerviosa i només volia guanyar. Amb el pas del temps, m'he adonat que el més important a la boxa és mostrar respecte cap a la teva rival aplicant tot el que has après dels entrenaments i de les teves companyes, i fer-ho el millor possible.
Wukong, el gos de Gong Jin, envoltat de les membres de l'equip després de classe.
Com és l'amistat que heu creat al gimnàs fora del ring?
Gong Jin: Ens hem fet molt amigues. Xerrem mentre ens preparem i normalment anem a dinar juntes després de l'entrenament. Moltes de nosaltres ens coneixem des de fa temps i el vincle que hem creat és molt especial.
Han Beiying: Al ring lluitem com si fóssim rivals, però fora som molt més que companyes d'entrenament. Ens queixem dels nostres caps i companys de feina als grups de WeChat. Totes alliberem tensió amb la boxa i, si tenim cap problema, tant si és personal com de feina, sabem que ens tenim les unes a les altres per donar-nos suport.
D'esquerra a dreta: Xu Jie, He Yue, Zhong Zheng, Wang Lei i Zou Qiang
Com ha canviat la percepció de la boxa femenina a la Xina?
Ge Fangxin: Quan vaig començar fa sis anys, no hi havia gaires dones amb ganes de provar la boxa, però amb el temps, moltes han començat i els ha agradat. És emocionant veure com les dones s'empoderen a través d'aquest esport.
Du Jingjing: Cada vegada més gent accepta que la boxa és un esport femení i no només de violència. Ens estem apropiant de la bellesa del nostre poder.
Després de l'entrenament, Gong Jin es treu els guants i les benes dels artells. S'apropa el seu gos corgi Wukong, se'l posa als genolls i el fa girar per acaronar-li la panxa. La resta de noies s'agrupen al seu voltant i riuen. Són les mateixes que han entrat a l'estudi de boxa fa unes hores, però, per la manera en què es mouen, és evident que alguna cosa ha canviat. Després de diversos assalts, sens dubte han tornat a connectar amb el poder de què parlava Du Jingjing. Ara estan preparades per afrontar qualsevol cosa, tant si és un partit important, una reunió de la junta directiva o un mal dia. La solució? Salta, esquiva i colpeja. Fora de combat.
Text: Crystal Wilde
Fotografies: Luo Yang
Informada: setembre del 2020