Els sucs són saludables? Dietistes col·legiats t'ho expliquen

Els sucs són saludables? Dietistes col·legiades t'ho expliquen
Nutrició
Expertes en nutrició assenyalen els beneficis dels sucs i en desmunten algunes afirmacions sense fonament.
Les tendències són el dia a dia en el món de la salut i el benestar, i els sucs no deixen indiferents els experts. Durant els últims anys, els sucs han anat guanyant i perdent popularitat sense parar. Tot i que ofereixen diversos avantatges, hi ha certs mites al voltant que no s'han demostrat científicament.
Per als aficionats, què és exactament un suc? "Un suc és el resultat d'extraure o esprémer el contingut líquid d'una fruita o verdura i descartar-ne la resta, incloent-hi la polpa, la fibra, les llavors i la pell". Aquesta definició l'ha proporcionat Maya Feller, titular d'un màster, dietista certificada i dietista col·legiada. Ara bé, els sucs són saludables o no? Ofereixen els avantatges que tanta gent clama?
Feller i la seva companya Brittany Modell, també titular d'un màster i nutricionista certificada i col·legiada, ens expliquen tots els ets i uts dels sucs, incloent-hi els avantatges i els possibles problemes associats.
Els sucs són saludables?
La resposta curta és que sí, els sucs són saludables. Ara bé, no és or (o suc) tot el que lluu.
Feller comenta que els sucs han format part de l'alimentació de moltes cultures durant centenars d'anys. Són una manera ràpida i eficient d'ingerir micronutrients i hidratar-se.
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Tanmateix, Feller i Modell afirmen que els sucs no poden ser mai l'única font nutricional d'una persona. Cal fer-los servir com a complement, ja que no proporcionen totes les calories o nutrients que necessita el cos humà per si sols. Segons Feller, el motiu principal d'aquesta afirmació és que els sucs no ofereixen un perfil equilibrat de macronutrients, hidrats de carboni, greixos i proteïnes.
Feller explica que els macronutrients són els nutrients que hem de consumir en més quantitat per sobreviure. El perfil de macronutrients dels sucs és ric en hidrats de carboni, però manca de proteïnes i greixos. Els sucs tampoc no tenen fibra, un component molt saludable present en la majoria d'aliments d'origen vegetal.
La fibra, a més de sadollar i millorar la salut del sistema digestiu, ofereix molts avantatges més com reduir el risc de patir malalties cardíaques, diabetis i hipertensió.
Tres beneficis potencials dels sucs
1.Són una manera ràpida de consumir nutrients
Modell afirma que un dels beneficis més importants dels sucs és que són una manera senzilla i pràctica d'incorporar fruites i verdures a qualsevol dieta. Pots preparar-los a casa o comprar-los embotellats. Modell recomana les dues opcions; per tant, l'elecció es basa en preferències i pressupost. Si optes per comprar-los en una botiga, Feller recomana llegir-ne l'etiqueta nutricional per comprovar que no tinguin gaire sucres afegits innecessaris.
2.Els sucs són rics en vitamines i minerals
Els sucs liquats de fruites i verdures són una font concentrada de vitamines i minerals. Canvia de tant les fruites i verdures que fas servir per als teus sucs per ingerir una gran varietat de nutrients, ja que cada nutrient proporciona avantatges únics.
Per exemple, Feller afirma que el suc de remolatxa és ric en nitrats que milloren la pressió sanguínia, el suc de nabius ajuden a evitar infeccions del tracte urinari i el suc de guindes facilita la recuperació després d'activitats físiques intenses de certa durada.
Tanmateix, Modell comenta que no hi ha cap suc millor o més saludable que els altres i que tots ofereixen beneficis.
3.Els sucs hidraten
És evident que els sucs hidraten.
Els sucs són principalment aigua i contenen hidrats de carboni, la qual cosa fa que siguin millors que l'aigua pel que fa a una hidratació eficient de les cèl·lules.
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Desmitifiquem els sucs
Després d'esmentar els avantatges, cal desmitificar uns quants beneficis dels sucs que són massa bons per ser de debò. Feller explica que la majoria d'aquests avantatges no tenen cap base científica.
Per exemple, Feller i Modell afirmen que no hi ha cap prova que demostri que els sucs millorin l'absorció dels nutrients de fruites i verdures, en comparació amb el consum de fruites i verdures crues. La idea que els sucs desintoxiquen i netegen el cos també és un mite.
Possibles riscos dels sucs
Els sucs ofereixen molts beneficis, però també cal tenir en compte alguns riscos. En primer lloc, els sucs acabats de fer són el lloc ideal perquè s'hi cultivin bacteris que poden provocar infeccions alimentàries, si no es consumeixen tot seguit.
Si prens sucs casolans, prepara només la quantitat de suc que beuràs immediatament. Els bacteris creixen molt de pressa als sucs acabats d'esprémer. Si compres suc natural, comprova que sigui pasteuritzat per limitar el risc que hi hagi bacteris perjudicials per a la salut.
Feller també indica que consumir massa suc d'una vegada pot accelerar el trànsit intestinal i provocar diarrea a causa de la fructosa (és a dir, sucre). També expliquen que hi ha sucs que poden interaccionar amb diversos medicaments. Per exemple, el suc d'aranja interfereix amb alguns medicaments habituals per tractar el colesterol, la pressió sanguínia alta i l'ansietat. Si penses que has d'incorporar sucs a la teva dieta, consulta el teu metge perquè t'expliqui les possibles interaccions.
Els sucs no són una bona opció per a les persones amb problemes de glucosa com la diabetis. Segons Modell, prendre un suc sense menjar res de proteïna o greixos pot augmentar la glucosa en sang i no et sadollarà gaire. En general, els nivells alts de glucosa en sang incrementen el risc de patir complicacions greus per a la salut.
El més important
Els sucs són un complement alimentari excel·lent que t'ajudarà a consumir més fruita i verdura al llarg del dia. Feller explica que treballa amb persones que beuen un suc verd integral cada dia, mentre que d'altres prenen un liquat de fruites i verdures uns quants dies la setmana.
L'objectiu és arribar a un equilibri entre les fruites i verdures que t'agraden i recordar que són un complement alimentari i no substitueixen cap menjar. Si no t'agraden els sucs, no passa res. Modell afirma que, si la teva dieta ja et proporciona tots els nutrients que necessites, no cal que prenguis cap suc.
Text: Jessica Estrada