Els millors pantalons curts Nike per a home de talles grans i per a persones altes que pots comprar ara mateix
Guia de compra
Troba la longitud, els materials i les característiques adequades per a totes les teves activitats preferides.
Sigui per sortir a córrer, jugar a la pista o fer ioga a l'estudi, segur que hi ha uns pantalons curts Nike per a home de talles grans i per a persones altes que s'adapten a les teves necessitats.
Trobaràs peces amb materials Nike Dri-FIT que gestionen la suor, dissenys amb teixit Fleece i d'ajust relaxat, i pantalons curts amb folre compressiu integrat. Continua llegint per trobar els teus propers pantalons curts preferits.
Els millors pantalons curts Nike per a home de talles grans i per a persones altes per a qualsevol activitat
Per fer running: pantalons curts Nike Stride
Els pantalons curts Stride estan dissenyats per al running: són ultralleugers i transpirables, ofereixen un ajust sense restriccions i t'ajuden a mantenir la frescor quilòmetre rere quilòmetre. Els materials Nike Dri-FIT fan que s'evapori la suor, mentre que un panell de teixit transpirable a la part posterior de la cintura aporta més ventilació.
Fins i tot tenen una butxaca posterior amb cremallera per desar-hi el telèfon i evitar portar coses a les mans. Aquesta butxaca també té una barrera antihumitat a l'interior per mantenir el telèfon sec.
Els pantalons curts Nike Stride estan disponibles amb llargades de l'interior del camal d'entre 13 i 18 cm, en funció de si prefereixes un disseny més curt o una mica més de protecció mentre corres.
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Per anar al gimnàs: pantalons curts Nike Dri-FIT
Troba el model que més t'agradi entre els pantalons curts Nike Dri-FIT, dissenyats per entrenar-se al gimnàs. El disseny folgat amb teixit Knit flexible i la llargada de l'interior del camal de 20 cm t'oferiran protecció i llibertat de moviment alhora que mantindran la frescor i la transpirabilitat durant l'entrenament.
Si prefereixes un ajust cenyit, escull uns pantalons curts Nike Dri-FIT que ofereixin l'equilibri perfecte entre compressió i elasticitat. El teixit Infinalon és suau i ajuda a gestionar la suor. Aquests models també tenen una butxaca oberta al maluc per desar-hi el telèfon, les claus o les targetes.
O, si vols gaudir dels avantatges de tots dos models, opta per uns pantalons curts 2 en 1 Nike Dri-FIT. El folre interior de teixit Infinalon aporta una compressió suau i la capa exterior permet un moviment sense restriccions, mentre que la tecnologia de gestió de la suor manté la transpirabilitat a mesura que s'intensifica l'entrenament.
Per fer ioga: pantalons curts folrats Nike
Quan ets sobre l'estora de ioga, el que vols és concentrar-te en el moment, no en la roba que portes. Uns pantalons curts Nike amb folre integrat t'ajudaran a pensar només en la postura del gos mirant avall en lloc d'en com recol·locar-te els pantalons després de cada postura.
Tria entre els diversos dissenys de pantalons curts 2 en 1, que inclouen models amb folre interior de longitud completa per oferir més protecció i subjecció o pantalons curts amb eslip integrat lleugers i que no constrenyen. A més, pots escollir uns pantalons curts que encaixin amb el teu estil personal: amb colors atrevits, estampats cridaners o tons terrosos neutres.
Els pantalons curts amb folre de Nike tenen una llargada de l'interior del camal d'entre 13 cm, que arriben aproximadament fins a la meitat de la cuixa, i 20 cm, que solen arribar fins al genoll.
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Per jugar partits improvisats: pantalons curts de bàsquet Nike
Tant si t'agrada portar pantalons curts per sota del genoll per a més protecció com si prefereixes que t'arribin per sobre per avançar lliurement per la pista, hi ha uns pantalons curts de bàsquet Nike per a tu.
Tria el teu material preferit: malla clàssica, teixit Nike Dri-FIT amb tecnologia de gestió de la suor o teixit French Terry suau. Després, decideix si prefereixes un disseny vistós de blocs de colors, estampats per tota la peça o colors llisos impactants.
Totes les llargades i estils tenen una cosa en comú: s'han confeccionat per moure's amb tu, amb dissenys flexibles i duradors i teixits inconfusibles de Nike. A més, estan disponibles fins a la talla 4XL Tall.
Per relaxar-te: pantalons curts de teixit Fleece Nike
Els pantalons curts de teixit Fleece Nike són d'allò més còmodes. Aquests pantalons ofereixen les millors característiques: són càlids però transpirables, suaus en contacte amb la pell i tenen un ajust relaxat i còmode. A més, tenen butxaques.
Tria uns pantalons curts de la sèrie exclusiva Nike Tech Fleece, confeccionats amb un teixit Fleece separador per les dues cares que ofereix aïllament sense afegir pes addicional, o uns pantalons curts de teixit French Terry Club Fleece, que són suaus per fora i encara més per dins.
Aquests pantalons curts desafien la idea que la roba ha de ser vella i desgastada per ser còmoda: seran els pantalons curts més còmodes que tinguis des del primer moment que te'ls posis.
Text: Greg Presto