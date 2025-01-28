Els millors pantalons curts Nike de running per a home
Guia de compra
Arriba més lluny amb aquesta selecció dels millors models.
Els millors pantalons curts de running t'ajuden a aconseguir el que semblava impossible. Són transpirables i flexibles, faciliten el moviment i aporten subjecció i espai per portar les coses. Tant si ets velocista com si corres maratons, Nike té el que necessites amb models amples, cenyits, amb obertures i amb butxaques.
Punts importants
Aquestes són les qualitats essencials que caracteritzen un bon disseny:
- Teixit d'assecat ràpid, que redueix el fregament i gestiona la suor, com el polièster.
- Teixit flexible (com l'elastà) i obertures laterals que donen llibertat de moviment.
- Cordons a la cintura per a un ajust còmode sense constrènyer.
- Butxaques per guardar les coses.
- Eslip de malla per donar subjecció o folre cenyit de compressió.
Els millors pantalons curts de running per a home
Si els teus pantalons curts actuals no et segueixen el ritme, dona un cop d'ull als d'aquesta selecció. T'ajudaran a recórrer la carretera, les pistes o els camins.
Els millors pantalons curts de running amb obertures: pantalons curts de running de 10 cm amb eslip integrat Dri-FIT ADV Nike AeroSwift per a home
Triomfa als entrenaments amb aquesta opció. Les obertures als laterals, el teixit Woven elàstic en quatre direccions i la llargada de l'interior del camal de 10 cm donen una llibertat de moviment total. A més, la tecnologia Nike Dri-FIT ADV de gestió de la suor ajuda a mantenir la transpirabilitat, i l'eslip de teixit Knit et dona la subjecció que necessites. Troba l'ajust perfecte amb la cintura Flyvent elàstica de malla amb cordó, i desa el telèfon, els gels i els snacks a les cinc butxaques.
Ideals per al trail running: pantalons curts de running de 13 cm amb eslip integrat Dri-FIT Nike Trail Second Sunrise per a home
Aquests pantalons curts de 13 cm amb obertures són elegants i, com a avantatge addicional, tenen més emmagatzematge. Les set butxaques (algunes amb cremallera i d'altres sense) et donen espai per desar les teves coses: l'equipament per a abans i després de córrer, el telèfon o les claus. Quan t'entrenis a la natura, sent la comoditat i la subjecció gràcies al teixit de polièster i elastà transpirable i amb gestió de la suor, a la cintura elàstica amb cordó i a l'eslip integrat.
Els millors pantalons amples: pantalons curts de 18 cm versàtils sense folre Dri-FIT Nike Unlimited per a home
Encara que no destaquen per l'aerodinàmica, aquests pantalons curts de running de 18 cm ofereixen més protecció. Com que tenen un ajust més ample i regulable gràcies a la cintura amb cordó, són prou versàtils per córrer, entrenar-se i fer ioga. Mantén la humitat a ratlla amb el teixit de polièster i elastà amb gestió de la suor, i mou-te lliurement gràcies al teixit Woven elàstic en quatre direccions i a les obertures a la vora. Emporta't els objectes imprescindibles a les tres butxaques i a l'anella interior per a les claus.
Les millors malles: malles de running de mitja llargada amb eslip integrat Dri-FIT Nike Fast per a home
Si vols un ajust més cenyit, tria aquestes malles de mitja llargada. El teixit Knit elàstic amb gestió de la suor Dri-FIT redueix el fregament, i l'eslip integrat i la cintura elàstica amb cordó proporcionen subjecció i permeten regular l'ajust. Desa el telèfon i altres coses a les tres butxaques i corre sense distraccions.
Per a les distàncies llargues: les malles de running de mitja llargada Dri-FIT Nike Trail Lava Loops per a home
Una altra opció adequada per a trails i maratons són aquestes malles de mitja llargada amb eslip integrat i teixit compressiu que donen subjecció. El teixit Dri-FIT elàstic i lleuger manté la transpirabilitat i dona llibertat de moviment. Un punt important per a les sessions llargues: té lloc per desar les teves coses. Té ni més ni menys que vuit butxaques on pots dur cantimplores, gels, snacks, el telèfon i molt més.
Si t'agrada la velocitat: pantalons curts de running de 8 cm amb eslip integrat Dri-FIT Nike Track Club per a home
Assoleix la velocitat màxima amb aquest model clàssic que gestiona la suor. Les obertures laterals, el teixit lleuger i transpirable de polièster i elastà, i la llargada de l'interior del camal de 8 cm et donen llibertat de moviment, mentre que l'eslip integrat i les tres butxaques t'ofereixen subjecció i emmagatzematge. A més, els panells laterals de teixit Woven, els logotips Swoosh i Nike Track Club, i la cintura elàstica amb cordó et permeten lluir un look espectacular a la pista.
Preguntes freqüents
Quins són els millors pantalons curts per córrer?
Els millors pantalons curts de running per a home han de tenir una capa exterior lleugera, un eslip integrat còmode que aporti subjecció, i butxaques. Han d'estar fets amb una mescla de teixits que gestionin la suor (com el polièster) i teixits flexibles (com l'elastà).
Quins són els millors pantalons curts per córrer distàncies llargues?
Prioritza els teixits amb gestió de la suor i opta per malles de mitja llargada o pantalons curts amb obertures amb la llargada de l'interior del camal més curta per reduir el fregament. Recorda que també han de tenir prou butxaques.
Són millors els pantalons folgats o cenyits per al running?
Aquesta decisió depèn molt de les preferències personals. Si busques la velocitat màxima, et recomanem pantalons curts amb obertures i la menor llargada de l'interior del camal. Els pantalons curts cenyits, en canvi, no se senten pesats quan es mullen i poden oferir avantatges addicionals com la compressió (que activa els músculs i afavoreix el flux sanguini), la protecció i l'escalfament dels quàdriceps, isquiotibials i glutis. Els pantalons curts més folgats i llargs possiblement t'alenteixen i dificulten el moviment.
Hauria de triar uns pantalons curts de running amb eslip o sense?
Pensa en què et resulta més còmode. Si confies en la teva roba interior, pots triar-ne uns sense eslip, però els models amb eslip sempre són més eficients. Com que no necessites la roba interior, et vestiràs més ràpidament i reduiràs la bugada. A més, els eslips integrats tenen uns altres avantatges com propietats de gestió de la suor i, en algunes ocasions, compressió. Si finalment optes pels pantalons curts de running amb eslip, assegurat que és còmode.
Text: Dina Cheney