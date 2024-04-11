Els 4 millors models de leggings Nike de talles grans

Els quatre millors leggings Nike de talles grans
Guia de compra
Descobreix els millors leggings Nike de talles grans per a qualsevol ocasió, tant per entrenar-te com per descansar.
No tots els leggings són iguals. Tot i que puguin assemblar-se, la cintura, el disseny i el material són factors que cal tenir en compte per assegurar-te que els leggings et resultin còmodes. Pots escollir el material elàstic Nike One per a peces informals o per fer ioga, o el material Nike Universa, amb més subjecció, per als entrenaments.
Busques uns leggings extrasuaus de talla gran i cintura alta? Cap problema. Els Nike Zenvy són la resposta. I no ens oblidem dels millors leggings Nike de talla gran amb butxaques. Els Nike Go són coneguts per l'ajust estilitzat i lleugerament compressiu i les sis (sí, sis) butxaques àmplies que tenen.
Quan hagis decidit quins leggings Nike s'adapten a les teves necessitats (potser tots quatre), consulta la taula de talles de leggings Nike per trobar l'ajust perfecte. Nota: l'oferta de talles grans de leggings Nike va de la 0X a la 4X.
Contingut relacionat: Com trobar la talla de sostenidors esportius Nike ideal per a tu
Els millors leggings Nike de talles grans per ajust i tacte
1. Subjecció mitjana: Nike Universa
Si busques uns pantalons per a entrenaments intensos, els Nike Universa són l'opció ideal. Són supersuaus i estan confeccionats amb un teixit InfinaSmooth de densitat mitjana amb fibres de nylon reciclat almenys en un 50 %.
A més de ser elegants, aquests leggings de talla gran presenten un disseny elevat que ofereix l'elasticitat que necessites per acompanyar els entrenaments per intervals, les classes de step, les sessions de ioga i tota la resta sense haver de patir perquè es transparenti res. El teixit, elàstic i durador, és opac i a prova d'esquats.
Les butxaques als dos costats gairebé no es noten, però tenen capacitat per desar-hi el telèfon o el document d'identitat. Aquests leggings de cintura alta estan disponibles en diverses longituds i bonics colors pastel, com el violeta i el rosa, a més del clàssic negre.
Contingut relacionat: Nike està redefinint el seu enfocament per a la roba de talles grans per a dona
2. Subjecció suau i lleugera: Nike Zenvy
Planteja't comprar-te més d'un parell de leggings Nike Zenvy, perquè segur que els voldràs portar sempre. Aquests leggings de talla gran estan disponibles en colors terrosos, en models de cintura alta i en diverses longituds: cropped, 7/8, longitud completa i malles ciclistes amb un interior del camal de 20 cm.
Gràcies al disseny estilitzat i al teixit InfinaSoft lleuger, els Zenvy s'ajusten com una segona pell. Aquests leggings, suaus al tacte però duradors, acompanyen els teus moviments quan t'estires i t'ajups. La cintura ampla ho manté tot a lloc, fins i tot el telèfon, que pots desar a la butxaca posterior oberta quan siguis al gimnàs o vagis d'un lloc a un altre.
3. Subjecció ferma: Nike Go
Els pantalons Nike Go tenen sis butxaques. Ni una ni dues: sis. Els leggings Go presenten dues butxaques laterals sense costures, tres d'obertes a la part posterior de la cintura i una amb cremallera a la cuixa. Tindràs prou espai per desar-hi les claus, les targetes de crèdit, el telèfon i fins i tot un bàlsam labial.
I si les butxaques no són motiu suficient per convèncer-te que necessites aquests leggings, aquí en tens un altre: els Nike Go ofereixen un rendiment òptim. El teixit InfinaLock de densitat mitjana ofereix compressió i subjecció perquè puguis fer salts de tisora, aixecaments de genolls i seqüències de ioga sense haver de recol·locar-te els leggings. I no serien uns leggings d'entrenament tan ben valorats si no incorporessin la tecnologia Nike Dri-FIT de gestió de la suor.
La cintura alta i extraampla també ofereix un ajust ferm. Fins i tot pots regular el cordó interior perquè s'adapti a les teves necessitats. Els leggings Nike Go són una opció versàtil per a totes les teves activitats al gimnàs i a l'exterior, tant si fas un entrenament de boxa com si ets a l'embús de l'hora punta. Estan disponibles en cinc longituds: cropped, capri, 7/8, longitud completa i malles ciclistes amb un interior del camal de 20 cm.
Contingut relacionat: Els vuit millors regals de fitnes Nike
4. Versatilitat i roba informal: Nike One
Si parlem de versatilitat, el material dels Nike One no només allunya la suor del cos (està confeccionat amb fibres de polièster reciclat i la tecnologia Nike Dri-FIT), sinó que, a més, és a prova d'esquats. Gràcies a la tecnologia d'evaporació ràpida Nike Dri-FIT, mantindràs la comoditat tant si surts a fer encàrrecs com si assisteixes a una classe d'entrenament improvisada.
El teixit suau i elàstic també és ideal per fer Power Yoga, entrenaments de força o kick-boxing, és a dir, gairebé qualsevol exercici que impliqui molt de moviment. Els Nike One presenten un ajust cenyit que s'adapta al cos sense restriccions ni bonys, i per això són la peça perfecta per fer exercicis a terra o relaxar-te al sofà.
No t'has de preocupar per si els leggings et rellisquen. Els laterals sense costures i la part posterior en punta creen un disseny estilitzat, i estan disponibles en models de cintura alta i cintura mitjana. Si tens pensat dur aquests leggings per la ciutat, t'informem que tenen dues butxaques ocultes a la cintura: una de petita al costat i una de més gran a la part posterior.
Text: Yelena Moroz Alpert