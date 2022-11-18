Els millors leggings Nike de cintura alta per a qualsevol activitat
Guia de compra
Aquests leggings Nike t'abracen el cos còmodament mentre et mous.
Posar-te uns leggings que t'agradin t'ajudarà a fer qualsevol activitat amb comoditat, subjecció i confiança. Els dissenys de cintura alta es mantenen a lloc i ofereixen una bona protecció perquè el cos es pugui moure amb llibertat. Dona una ullada a aquests consells per saber en què t'has de fixar per comprar uns leggings. També trobaràs els millors leggings de cintura alta Nike.
Com han de ser uns bons leggings de cintura alta
1.Longitud dels camals
Els leggings de cintura alta Nike estan disponibles en llargada completa i llargada de set vuitens. Encara que l'ajust exacte depèn de la persona, els models de llargada completa arriben fins al turmell, mentre que els leggings de set vuitens solen arribar fins a mig bessó. L'opció ideal dependrà de l'ajust que t'agradi i fins on vulguis tapar les cames.
2.Teixit
Si vols comprovar que el teixit d'uns leggings és de bona qualitat, fes la prova de l'esquat: posa't els leggings, fes un esquat fins ben avall o toca't els peus davant del mirall i comprova que no se't vegi la pell ni la roba interior. Els models Nike, com els leggings no transparents Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon, s'han dissenyat per superar la prova de l'esquat. A més, s'han confeccionat amb una mescla de nylon, elastà i polièster.
Si vols uns leggings per fer exercici, busca'n uns de materials que capil·laritzin la suor i mantinguin la pell fresca i seca, com els Nike Dri-FIT, que fan que la humitat s'evapori ràpidament. Si els duràs quan faci fred, tria els leggings Nike Therma-FIT, que s'han dissenyat per retenir l'escalfor sense ser pesats.
3.Ajust
Els leggings haurien de quedar cenyits i comprimir lleugerament la pell sense estrènyer la cintura ni dificultar el moviment o la respiració. Els leggings Nike estan disponibles en diversos estils i les talles XS-3X, a més de les talles de maternitat. Els leggings de maternitat de cintura alta Nike One (M) s'han dissenyat perquè siguin flexibles, protegeixin la panxa i s'ajustin còmodament durant tot l'embaràs.
4.Butxaques
Si vols dur còmodament els objectes bàsics, com ara el telèfon, les claus o la targeta, tria uns leggings de cintura alta amb butxaques de perfil baix.
Els millors leggings Nike de cintura alta segons l'activitat
Ioga
Els leggings de cintura alta Nike per a ioga, com ara els de la col·lecció Nike Yoga Luxe, s'han dissenyat per envoltar el cos amb una cintura que millora la figura i que queda cenyida just per sobre del melic. El disseny no transparent t'ajuda a ajupir-te i estirar-te amb tranquil·litat. El teixit Nike Infinalon és més fi, lleuger i fins i tot més resistent que els fils tradicionals de Nike. Ofereix una compressió suau i manté la pell seca mentre respires, fas estiraments i mantens les postures. Alguns models presenten un disseny Stirrup als peus amb una obertura per al taló, que permet oferir més comoditat i subjecció mentre fas exercici.
Per al dia a dia
Entrenament i gimnàs
Preguntes freqüents
Quin ajust han de tenir uns leggings?
Per què em cauen els leggings de cintura alta?
Què vol dir que uns leggings superen la prova de l'esquat?
Text de Lindsay Frankel