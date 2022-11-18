Els millors leggings Nike de cintura alta per a qualsevol activitat

Guia de compra

Aquests leggings Nike t'abracen el cos còmodament mentre et mous.

Última actualització: 18 de novembre del 2022
5 min. de lectura
Els millors leggings Nike de cintura alta per a qualsevol activitat

Posar-te uns leggings que t'agradin t'ajudarà a fer qualsevol activitat amb comoditat, subjecció i confiança. Els dissenys de cintura alta es mantenen a lloc i ofereixen una bona protecció perquè el cos es pugui moure amb llibertat. Dona una ullada a aquests consells per saber en què t'has de fixar per comprar uns leggings. També trobaràs els millors leggings de cintura alta Nike.

Com han de ser uns bons leggings de cintura alta

  1. 1.Longitud dels camals

    Els leggings de cintura alta Nike estan disponibles en llargada completa i llargada de set vuitens. Encara que l'ajust exacte depèn de la persona, els models de llargada completa arriben fins al turmell, mentre que els leggings de set vuitens solen arribar fins a mig bessó. L'opció ideal dependrà de l'ajust que t'agradi i fins on vulguis tapar les cames.

  2. 2.Teixit

    Si vols comprovar que el teixit d'uns leggings és de bona qualitat, fes la prova de l'esquat: posa't els leggings, fes un esquat fins ben avall o toca't els peus davant del mirall i comprova que no se't vegi la pell ni la roba interior. Els models Nike, com els leggings no transparents Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon, s'han dissenyat per superar la prova de l'esquat. A més, s'han confeccionat amb una mescla de nylon, elastà i polièster.

    Si vols uns leggings per fer exercici, busca'n uns de materials que capil·laritzin la suor i mantinguin la pell fresca i seca, com els Nike Dri-FIT, que fan que la humitat s'evapori ràpidament. Si els duràs quan faci fred, tria els leggings Nike Therma-FIT, que s'han dissenyat per retenir l'escalfor sense ser pesats.

  3. 3.Ajust

    Els leggings haurien de quedar cenyits i comprimir lleugerament la pell sense estrènyer la cintura ni dificultar el moviment o la respiració. Els leggings Nike estan disponibles en diversos estils i les talles XS-3X, a més de les talles de maternitat. Els leggings de maternitat de cintura alta Nike One (M) s'han dissenyat perquè siguin flexibles, protegeixin la panxa i s'ajustin còmodament durant tot l'embaràs.

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  4. 4.Butxaques

    Si vols dur còmodament els objectes bàsics, com ara el telèfon, les claus o la targeta, tria uns leggings de cintura alta amb butxaques de perfil baix.

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Els millors leggings Nike de cintura alta segons l'activitat

Ioga

Els leggings de cintura alta Nike per a ioga, com ara els de la col·lecció Nike Yoga Luxe, s'han dissenyat per envoltar el cos amb una cintura que millora la figura i que queda cenyida just per sobre del melic. El disseny no transparent t'ajuda a ajupir-te i estirar-te amb tranquil·litat. El teixit Nike Infinalon és més fi, lleuger i fins i tot més resistent que els fils tradicionals de Nike. Ofereix una compressió suau i manté la pell seca mentre respires, fas estiraments i mantens les postures. Alguns models presenten un disseny Stirrup als peus amb una obertura per al taló, que permet oferir més comoditat i subjecció mentre fas exercici.

Per al dia a dia

Els leggings Nike per al dia a dia, com ara els leggings de cintura alta Nike Sportswear Essentials, són ideals per fer activitats quotidianes i descansar. Estan confeccionats amb una mescla d'alta qualitat de cotó, polièster i elastà. El disseny de cintura alta anatòmic queda a l'altura dels malucs per oferir més subjecció i comoditat, mentre que la cintura elàstica ofereix un ajust cenyit i còmode. Trobaràs molts models diferents, des dels leggings bàsics completament negres fins a peces de colors atrevits. Normalment, són més barats que els leggings Nike per a entrenament o ioga.

Entrenament i gimnàs

Aquesta col·lecció variada de leggings inclou models versàtils que s'han dissenyat per a entrenaments de gimnàs, com ara l'entrenament d'intervals d'alta intensitat, l'aixecament de pesos o el crossfit. Molts models per a entrenaments exigents incorporen teixit Nike Dri-FIT per capil·laritzar la suor. Per exemple, els leggings Nike Pro Dri-FIT són elàstics i envolten el cos. A més, la cintura, que és de teixit elàstic Nike Pro, protegeix còmodament el tors mentre t'ajups, fas passos i altres moviments. En alguns models es fan servir fibres de polièster reciclat. Aquestes fibres s'han obtingut a partir d'ampolles de plàstic que netegem, tallem en flocs, convertim en boletes i transformem en un fil d'alta qualitat.

Preguntes freqüents

Quin ajust han de tenir uns leggings?
Els leggings haurien de quedar cenyits i comprimir lleugerament la pell sense estrènyer la cintura ni dificultar el moviment o la respiració. Els leggings Nike estan disponibles en diversos estils i les talles XS-3X, a més de les talles de maternitat. Per obtenir més informació sobre les talles i l'ajust, consulta les taules de talles de Nike.
Per què em cauen els leggings de cintura alta?
Els leggings que no s'ajusten correctament, que no són de bona qualitat o que s'han confeccionat amb teixits lleugers poden caure quan et mous. Comprova que tries la talla adequada per evitar que els leggings et caiguin. Els leggings haurien de quedar cenyits i comprimir lleugerament la pell sense estrènyer la cintura ni dificultar el moviment o la respiració. Tria teixits d'alta qualitat, com ara Nike Dri-FIT, i una cintura cenyida i còmoda.
Què vol dir que uns leggings superen la prova de l'esquat?
Diem que uns leggings superen la prova de l'esquat perquè no es fan transparents quan s'estiren. Si vols fer la prova de l'esquat a uns leggings, posa-tel's i fes un esquat fins ben avall o toca't els peus davant del mirall. Quan et moguis, comprova que el material no s'estiri fins que es quedi massa fi i deixi veure la pell o la roba interior.

Text de Lindsay Frankel

Publicat originalment el: 5 de maig del 2022