Els millors leggings Nike de cintura alta per a qualsevol activitat

Si vols comprovar que el teixit d'uns leggings és de bona qualitat, fes la prova de l'esquat: posa't els leggings, fes un esquat fins ben avall o toca't els peus davant del mirall i comprova que no se't vegi la pell ni la roba interior. Els models Nike, com els leggings no transparents Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon, s'han dissenyat per superar la prova de l'esquat. A més, s'han confeccionat amb una mescla de nylon, elastà i polièster.

Si vols uns leggings per fer exercici, busca'n uns de materials que capil·laritzin la suor i mantinguin la pell fresca i seca, com els Nike Dri-FIT, que fan que la humitat s'evapori ràpidament. Si els duràs quan faci fred, tria els leggings Nike Therma-FIT, que s'han dissenyat per retenir l'escalfor sense ser pesats.