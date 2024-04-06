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Última actualització: 6 d’abril del 2024
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Els meus sostenidors preferits per córrer

Swoosh Pro: els meus sostenidors preferits per córrer

Quan estic esprintant, necessito sentir que només existim la pista i jo. Quan comença la cursa, em concentro en arribar a la línia de meta com més aviat millor.

I no puc fer-ho si la meva equipació m'estreny o és massa cenyida. Ha d'aportar-me subjecció i comoditat.

Els Swoosh Pro em fan aquesta sensació de fermesa sense restringir la respiració, i em permeten córrer lliurement.

Swoosh Pro: els meus sostenidors preferits per córrer
Swoosh Pro: els meus sostenidors preferits per córrer

Per a mi, els sostenidors esportius amb més subjecció, com el Swoosh Pro, són els meus preferits per a les activitats més exigents. Però n'hi ha d'altres que et poden anar molt bé també!

Compra Swoosh Pro

Tothom necessita coses diferents, i per això és important que descobreixis quins són els sostenidors esportius que et sentin millor i que et mesuris per aconseguir sempre l'ajust més còmode.

Sobre els sostenidors esportius

  • Sobre els sostenidors esportius, Swoosh Pro: els meus sostenidors preferits per córrer, slide 1 of 3

    Alate

    Els meus sostenidors còmodes
  • Sobre els sostenidors esportius, Swoosh Pro: els meus sostenidors preferits per córrer, slide 2 of 3

    Indy

    Els meus sostenidors de ioga
  • Sobre els sostenidors esportius, Swoosh Pro: els meus sostenidors preferits per córrer, slide 3 of 3

    Issey Kyson

    Canvis de cos, canvis de sostenidors

Publicat originalment el: 8 d’abril del 2024

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