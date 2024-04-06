Compra totes les novetats

Compra

Última actualització: 6 d’abril del 2024
2 min. de lectura

Els meus sostenidors còmodes

Els meus sostenidors còmodes

A la meva edat passen moltes coses. L'escola, l'esport, els deures, les amistats i tot el que puguis imaginar.

Per això, hem de descansar. Necessitem els típics dies en què et poses la roba més còmoda que tens i fas les coses que et relaxen i et recarreguen d'energia.

Per a aquests dies, utilitzo els sostenidors esportius Alate. Són molt fàcils de posar perquè tenen un coll rodó baix i són perfectes per als outfits de descans.

I són tan còmodes... Això és el que més m'agrada. Els tirants són superamples i no t'estrenyen les espatlles. És pràcticament com si no portessis res.

Compra els sostenidors Alate
Els meus sostenidors còmodes
Els meus sostenidors còmodes

A cada persona li agrada desconnectar a la seva manera. Els meus dies de descans preferits són tranquils, però amb alguna activitat. Faig els deures i passejo el meu gos Chester. Potser tu prefereixes anar a córrer amb les teves amistats o posar música i fer ioga.

Sigui com sigui, et recomano explorar i descobrir quins són els sostenidors esportius que millor et van.

Sobre els sostenidors esportius

  • Sobre els sostenidors esportius, Els meus sostenidors còmodes, slide 1 of 3

    Swoosh Pro

    Els meus sostenidors preferits per córrer
  • Sobre els sostenidors esportius, Els meus sostenidors còmodes, slide 2 of 3

    Indy

    Els meus sostenidors de ioga
  • Sobre els sostenidors esportius, Els meus sostenidors còmodes, slide 3 of 3

    Issey Kyson

    Sostenidors per als canvis al cos

Publicat originalment el: 8 d’abril del 2024

Històries relacionades

  • Atleta Nike: Carlos Alcaraz

    Atletes*

    Carlos Alcaraz

  • Atleta Nike: Victor Wembanyama

    Athletes*

    Victor Wembanyama

  • Atleta de Nike: India Sardjoe

    Athletes*

    India Sardjoe