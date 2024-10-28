Canvia el cos, canvien els sostenidors

Issey Kyson
Sostenidors per als canvis al cos
Quan el cos em va començar a canviar, la meva autoestima ho va notar. Per sort, la meva família em va acompanyar en aquest procés i els sostenidors esportius em van ajudar a sentir-me còmoda i segura fent esport.
Els sostenidors esportius que em poso depenen de la situació. Per exemple, quan vull donar-ho tot a la pista, els Swoosh Pro em donen seguretat.
Però si faig alguna cosa més suau com ioga o estiraments, m'agrada més portar uns sostenidors esportius supersuaus i que mantinguin la subjecció en qualsevol postura. Per a mi, aquests són els Indy.
Per als dies de descans, em poso els Alate sense pensar-hi. Són tan suaus… I tenen uns tirants amples que mai t'estrenyen. Sembla com si no els portessis posats.
Tothom és diferent, així que no sentis que has de portar els mateixos sostenidors esportius que les teves amigues. Dedica algun temps a explorar, mesurar-te i trobar el que millor t'escau.
Aquest consell també et pot servir per als productes menstruals. Copes, compreses, tampons: cadascuna troba el que millor li va. I, si vols sentir més seguretat a les classes d'educació física, prova els leggings Nike Pro Leak Protection. Tenen una capa fina incorporada que evita les taques de regla.
I recorda que totes vivim aquests canvis, ajudem-nos!
Issey x