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Última actualització: 28 d’octubre del 2024
2 min. de lectura

Issey Kyson

Sostenidors per als canvis al cos

Canvia el cos, canvien els sostenidors

Quan el cos em va començar a canviar, la meva autoestima ho va notar. Per sort, la meva família em va acompanyar en aquest procés i els sostenidors esportius em van ajudar a sentir-me còmoda i segura fent esport.

Els sostenidors esportius que em poso depenen de la situació. Per exemple, quan vull donar-ho tot a la pista, els Swoosh Pro em donen seguretat.

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Però si faig alguna cosa més suau com ioga o estiraments, m'agrada més portar uns sostenidors esportius supersuaus i que mantinguin la subjecció en qualsevol postura. Per a mi, aquests són els Indy.

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Per als dies de descans, em poso els Alate sense pensar-hi. Són tan suaus… I tenen uns tirants amples que mai t'estrenyen. Sembla com si no els portessis posats.

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Sobre els sostenidors esportius

  • Sobre els sostenidors esportius, Canvia el cos, canvien els sostenidors, slide 1 of 3

    Alate

    Els meus sostenidors còmodes
  • Sobre els sostenidors esportius, Canvia el cos, canvien els sostenidors, slide 2 of 3

    Swoosh Pro

    Els meus sostenidors per córrer
  • Sobre els sostenidors esportius, Canvia el cos, canvien els sostenidors, slide 3 of 3

    Indy

    Els meus sostenidors de ioga

Tothom és diferent, així que no sentis que has de portar els mateixos sostenidors esportius que les teves amigues. Dedica algun temps a explorar, mesurar-te i trobar el que millor t'escau.

Cercador de sostenidors per a donaCercador de sostenidors per a nena

Aquest consell també et pot servir per als productes menstruals. Copes, compreses, tampons: cadascuna troba el que millor li va. I, si vols sentir més seguretat a les classes d'educació física, prova els leggings Nike Pro Leak Protection. Tenen una capa fina incorporada que evita les taques de regla.

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I recorda que totes vivim aquests canvis, ajudem-nos!

Issey x

Publicat originalment el: 30 d’abril del 2024