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Última actualització: 6 d’abril del 2024
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Els meus sostenidors de ioga

Com a adolescents, de vegades no ens adonem de l'estrès que patim.

És important trobar maneres de relaxar tant la ment com el cos, especialment ara que els nostres músculs s'estan desenvolupant.

Després d'una sessió d'entrenament intensa, m'agrada abaixar les llums, posar música i fer una mica de ioga o alguns estiraments.

A l'estora, necessito uns sostenidors esportius que em permetin moure'm lliurement. Utilitzo els sostenidors Indy perquè donen molta subjecció, però no t'estrenyen.

És molest sentir que el pit es mou quan fas ioga o estiraments. Els sostenidors esportius Indy tenen una banda elàstica que em fa sentir còmoda i segura en totes les postures de ioga.

Compra els sostenidors Indy
Els meus sostenidors per a ioga
Els meus sostenidors per a ioga

Que a mi m'agradi fer ioga amb els Indy no significa que també siguin els sostenidors esportius perfectes per a tu.

Sempre estic pensant amb quins sostenidors esportius em sentiré millor els dies que faig activitats més lleugeres. Et recomano explorar totes les opcions, mesurar-te i trobar el que més còmoda i segura et fa sentir a l'estora, a la classe d'educació física o on sigui!

Sobre els sostenidors esportius

  • Sobre els sostenidors esportius, Els meus sostenidors per a ioga, slide 1 of 3

    Alate

    Els meus sostenidors còmodes
  • Sobre els sostenidors esportius, Els meus sostenidors per a ioga, slide 2 of 3

    Swoosh Pro

    Els meus sostenidors preferits per córrer
  • Sobre els sostenidors esportius, Els meus sostenidors per a ioga, slide 3 of 3

    Issey Kyson

    Sostenidors per als canvis al cos

Publicat originalment el: 8 d’abril del 2024

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