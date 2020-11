Els avantatges de les immersions en aigua freda i calenta

El millor moment per al refredament

Què has de fer si fas un entrenament d'alta intensitat i vols relaxar-te després? Et recomanem que obris l'aixeta i segueixis els passos del jugador dels Lakers LeBron James i el futbolista portuguès Cristiano Ronaldo, que han publicat diverses fotos d'ells mateixos asseguts en banyeres amb gel. Dalleck confirma que les immersions en aigua freda aporten beneficis quan saps que estaràs ben cruixit i necessites alleujament (per exemple, quan has fet un primer entrenament intens després de molt de temps). No obstant això, avisem que, en el cas d'entrenaments determinats, aquesta tècnica pot aportar més problemes que avantatges. En un estudi recent, però limitat, que es va publicar a la revista "Journal of Applied Physiology", es va descobrir que les immersions en aigua freda després d'un entrenament de resistència poden inhibir el creixement muscular.



Si decideixes provar els banys d'aigua freda, el protocol que cal seguir segons una revisió d'aquest estudi és fer servir aigua a una temperatura d'entre 11 i 15 ºC durant un període d'entre 11 i 15 minuts. La teoria és que l'aigua molt freda, igual que l'ibuprofèn, redueix el cruiximent en bloquejar el procés inflamatori provocat per l'exercici. Alguns estudis suggereixen que l'aigua freda pot reduir el dolor durant un màxim de quatre dies després de l'entrenament.



Per descomptat, ningú pot dir que un bany d'aigua freda sigui una activitat relaxant, però pot oferir l'oportunitat d'aguditzar la ment i tranquil·litzar-se. Pren l'exemple de Josh Bridges, atleta professional, antic membre de la marina nord-americana i defensor dels avantatges de la meditació. "Em llevo cada matí i em fico a la banyera d'aigua freda que tinc instal·lada fora de casa. La temperatura de l'aigua és, segurament, d'1 °C. He de trencar la capa de gel de sobre, i llavors m'hi fico i respiro profundament durant quatre minuts. Si puc aconseguir-ho, segur que la resta del dia va tot rodat".