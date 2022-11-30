El look de Nike FC: AntsLive
Cultura
Aquest músic, model i antic entrenador juvenil va néixer i es va criar a Londres, però els seus gustos pel que fa als conjunts de futbol tenen una perspectiva més internacional.
"Més enllà de l'estil" és una sèrie que explora com els artistes emergents uneixen estil personal i identitat.
"Per a mi, el futbol i la moda estan relacionats l'un amb l'altre", diu AntsLive, músic, model i futbolista apassionat, que ens truca des de l'estudi de Hackney (Londres) on grava música.
Després de viure el futbol amb intensitat durant 10 anys com a jugador i d'entrenar equips juvenils durant 8 anys més, l'Ants està acostumadíssim a portar sempre samarretes i conjunts esportius encara que no sigui al camp.
"De vegades, el meu representant vol que em posi uns conjunts molt elegants", diu, rient, "però normalment prefereixo portar un xandall. Així és com em vaig criar i aquesta és la meva identitat".
Ens hem reunit amb l'Ants al seu estudi perquè provi alguns productes de les nostres noves col·leccions de seleccions nacionals. Desplaça't cap avall per veure els looks de tres de les seves seleccions preferides.
Un esport espectacular
"Em puc posar qualsevol samarreta de la selecció del Brasil. M'encanten els colors. Alguns dels jugadors que més m'agraden són brasilers, i un dels meus tresors més preuats és una samarreta signada per Ronaldinho, el meu jugador preferit de la història".
"Si conec algú a qui li agradi el futbol, la música o el mateix equip que a mi, segur que ens avenim. No hi ha res més a dir".
AntsLive
Músic, model, futbolista i antic entrenador juvenil
L'equipació dels Blaus
"La samarreta d'entrenament de França és fantàstica. No m'importaria que m'hi enterressin. Quan es tracta de la selecció francesa, dono una gran importància a la moda. Crec que la gent té un estil increïble a París. Quan va sortir la col·laboració entre Jordan i el PSG, de seguida em vaig comprar els productes".
L'equip de casa
"L'equipació de la selecció anglesa és imprescindible per a mi. Al cap i a la fi, vaig néixer i em vaig criar a Londres. M'immergeixo totalment en la cultura britànica. Quan arribi [el torneig], aniré a un pub per veure els partits. M'encanta".
Fotografies: Elliot James Kennedy
Estilisme: Coco Mell
Entrevista: Grace Gordon