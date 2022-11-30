El look de Nike FC: Maria
Cultura
Tot el que fa la Maria té una estratègia creativa al darrere, des de les combinacions artístiques d'estampats fins als seus homenatges a les jugadores de futbol, passant pels conjunts esportius que ha dissenyat amb nosaltres.
"Més enllà de l'estil" és una sèrie que explora com els artistes emergents uneixen estil personal i identitat.
"El futbol inspira la meva obra i el meu estil", diu la Maria Maleh, directora creativa polifacètica i cofundadora del club de futbol local Hamster FC. "M'encanten les equipacions elegants: les gammes de colors, els materials, la tipografia i el disseny".
Ens trobem amb la Maria a l'estudi on viu, prop de Hackney Marshes, on s'entrena el seu equip. Allà, descobrim diversos looks inspirats en el futbol que combinen les nostres últimes col·leccions de seleccions nacionals amb peces de l'armari de la Maria. Desplaça't cap avall per veure-les.
"Vam fundar el club per crear un espai en què totes les dones poguessin sentir-se segures essent elles mateixes. Ens animem les unes a les altres amb una sororitat que aprecio molt".
Maria
Directora creativa, estilista i cofundadora de Hamster FC
Efecte de contrast
"Sempre m'han agradat els elements visuals", diu la Maria, que no només ha fundat un equip de futbol, sinó que ha obert el seu propi estudi creatiu. En aquesta foto, porta un bodi de la selecció brasilera amb estampat de lleopard, que combina i contrasta amb una capa base psicodèlica i uns pantalons metal·litzats per generar un efecte visual caòtic però controlat alhora.
Comoditat i glamur
Hem adornat la samarreta de l'Anglaterra natal de la Maria afegint-hi una cotilla de setí a sobre i combinant-la amb les joies d'or de la seva mare. "Hi ha peces que tenen tants anys com jo", diu. Els texans de cintura alta, les sabatilles Air Max preferides i l'abric d'estil retro mantenen la comoditat.
Un joc revolucionari
Algunes de les jugadores preferides de la Maria són del Brasil. "Sempre recordaré com van canviar la meva visió de les dones futbolistes", explica. Hem combinat aquesta samarreta de color verd menta amb una jaqueta enconxada còmoda i una faldilla de pell artificial, tot plegat d'un to negre profund per destacar els tocs de color; un conjunt ideal per sortir de nit.
Fotografia: Elliot James Kennedy
Estilisme: Coco Mell
Entrevista: Grace Gordon