El meu terreny de joc: el futur del break dance

Aquesta platja és el futur del break dance
Comunitat
Diversos atletes de Dakar (Senegal) fan moviments que desafien les lleis de la naturalesa a la platja.
"El meu terreny de joc" és una sèrie que mostra els indrets on l'esport uneix la comunitat local.
A les costes de Dakar, una ciutat de l'Àfrica occidental envoltada de platges per tres costats, hi ha un centre esportiu i creatiu en moviment constant. En un dia habitual a la platja de Yoff, on la sorra s'expandeix al llarg de la costa nord de la capital senegalesa, els pescadors recullen les captures del dia i els surfistes cavalquen les ones. Uns corredors passen pel costat d'un partit intens de futbol platja i esquiven pilotes que van i venen. Un equip de lluita fa combats per parelles sota la intensitat del sol. I, enmig de tot, hi ha una activitat de platja poc habitual: el break dance.
Xavier Goudiaby fa un "salto costal" amb la marea baixa.
Aquest estil aeròbic de dansa urbana és poc habitual en altres platges, però no en aquesta. Els ballarins que sovint s'entrenen al gimnàs i al carrer s'han unit a aquest grup animat de la platja de Yoff per practicar en un espai de sorra natural, on, segons ells, milloren els seus moviments i captiven tothom que passa.
"Sovint vinc a la platja per veure totes les activitats esportives que s'hi fan", diu Amadou Sow, un visitant assidu de la platja de Yoff. Ens explica que està impressionat pel nivell de destresa dels ballarins de Yoff i que creu que aquests entrenaments els convertiran en professionals. "El break dance és increïble. M'encanta mirar-lo", afirma.
El Power Crew va veure en les onades un nou mètode de cross-training per millorar la resistència i l'agilitat.
"Aquí hi ha solidaritat. El break dance és empoderador".
Xavier Goudiaby
Francis Bampoky (al davant a l'esquerra) ajuda Xavier a fer el “salto”. Els Power Crew els observen des de les ones.
El grup Power Crew està format per set ballarins que s'entrenen a la platja de Yoff dues tardes la setmana per millorar els seus espectacles de carrer dinàmics i arrasa des del 2013. "La sorra millora la resistència i la força", explica el líder del grup, Xavier Goudiaby, de 27 anys. "Se'ns va ocórrer ballar aquí i després ens vam adonar que érem molt més àgils al terra".
El grup va descobrir que els canvis constants de la sorra desigual i la resistència de l'aigua poc fonda augmentaven la seva agilitat i la seva força, així que no els calia anar al gimnàs per fer cross-training. "A la sorra ja t'entrenes", diu Xavier, que fa una tombarella enrere a la riba pràcticament sense esforç i demostra que aquest estil porta els seus moviments a un nivell superior.
Demba Ndiaye fa un espectacle de carrer amb els Power Crew, mentre que els locals es reuneixen al voltant per observar-los i aprendre'n.
Demba Ndiaye, de 24 anys, ens explica que va començar a interessar-se per l'esport després d'"anar a un cibercafè per veure vídeos de break dance". Amb aquests vídeos, es va entrenar sol i sense música en una pista de bàsquet, i va anar aprenent les tècniques d'aquest esport. Un dia de l'any 2019, Xavier va veure Demba practicant i li va proposar d'unir-se als Power Crew.
El break dance ha incrementat la seva popularitat a Dakar des dels anys 80, quan el hip-hop es va introduir a la cultura senegalesa gràcies als programes de televisió francesos i als records musicals que es portaven dels Estats Units. Actualment, és molt comú que els veïns de la ciutat vegin sovint espectacles com els dels Power Crew. Els nens i les nenes del barri s'esperen tranquil·lament en un costat perquè els professionals els ensenyin a fer, per exemple, una postura sobre el cap.
Emmanuel Goudiaby fa un "clash" en una sessió d'entrenament.
Tot i que ja fa dècades que aquest estil de dansa està present a Dakar, no ha estat fins fa poc que el break dance organitzat ha arribat a les platges de la ciutat. Com que la gent s'entrena aquí habitualment, és el lloc ideal per als ballarins. "La platja de Yoff és molt accessible", diu Furbain Poaty, un assidu. "Venen atletes de tot Dakar a entrenar-se aquí perquè la platja és enorme".
A més, la platja de Yoff és ideal per als atletes perquè no té roques i, gràcies a les grans extensions de sorra, no et fas gaire mal quan caus.
A Yoff, Xavier i el seu grup sovint s'entrenen al costat d'altres persones. Diuen que esperen promoure l'esport i captar nous ballarins. "Venim a la platja per donar a conèixer el break dance", diu Joel Mané, exmembre dels Power Crew que ara s'encarrega de gestionar el grup. "Volem que tothom conegui el que fem".
De vegades, alguns curiosos els pregunten sobre els moviments impressionants que fan. "Pregunten si ells ho poden fer", diu Xavier, referint-se al break dance a la platja. "I els responem que sí, per descomptat".
Senegal és conegut com el "pays de la Teranga", que significa "país que t'acull i et respecta". A la platja de Yoff, els locals s'animen els uns als altres a participar en els seus esports respectius i pregunten: "Nagadef?", que vol dir "Com estàs?" en wòlof, la llengua local. Alguns carruatges arrossegats per cavalls circulen per sobre de la sorra i porten la pesca diària des de la platja fins als restaurants i les botigues. "Aquí hi ha solidaritat", diu Xavier. "La gent diu que 'el break dance és empoderador'".
Xavier fa un "freeze en forma d'Y" a la platja de Yoff.
La platja és un lloc on tothom es troba a gust. Tot i que pot semblar sorprenent, també és el lloc ideal per fer break dance. L'origen de la cultura del hip-hop està molt arrelada a la dansa africana tradicional. D'alguna manera, en haver sorgit de llocs com la platja de Yoff, podríem dir que el break dance ha tornat als seus orígens.
Text: Kimiya Shokoohi
Fotografia: John Wessels
Informada: setembre del 2020