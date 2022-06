El meu terreny de joc: el futur del break dance

Tot i que ja fa dècades que aquest estil de dansa està present a Dakar, no ha estat fins fa poc que el break dance organitzat ha arribat a les platges de la ciutat. Com que la gent s'entrena aquí habitualment, és el lloc ideal per als ballarins. "La platja de Yoff és molt accessible", diu Furbain Poaty, un assidu. "Venen atletes de tot Dakar a entrenar-se aquí perquè la platja és enorme".



A més, la platja de Yoff és ideal per als atletes perquè no té roques i, gràcies a les grans extensions de sorra, no et fas gaire mal quan caus.