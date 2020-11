Com afecta el sucre al cos

¿Per què? La naturalesa de la seva composició fa que tots els carbohidrats, inclosos els vegetals, continguin sucre. Quan menges o beus carbohidrats el teu sistema digestiu descompon les molècules més grans en petites perquè puguin ser absorbides pel corrent sanguini, ens explica la dietista esportiva i nutricionista Lauren Antonucci, propietària de Nutrition Energy a Nova York. Després, el teu pàncrees allibera insulina, cosa que permet que el sucre entri a les teves cèl·lules, músculs i fetge, on s'utilitza com a energia o es guarda per a un ús futur.



Quan et passes de sucre (ens passa a tots), el teu nivell de sucre en sang puja molt ràpidament, la qual cosa provoca que el teu cos corri a produir insulina per equilibrar-ho. Pot ser que els teus nivells de sucre baixin ràpidament, la qual cosa faria que el teu nivell d'energia caigués en picat. Si proves de combatre la pèrdua d'energia menjant més sucre, el cicle comença una altra vegada, ens explica Antonucci.



Si t'excedeixes amb el sucre de manera habitual, el subministrament per a un "ús futur" es guardarà a les cèl·lules adiposes (les del greix). Si menges més del que necessita el teu cos pot provocar un augment de pes. Tot això explica per què els estudis han descobert que reduir els sucres afegits (ho expliquem amb més detall més endavant) pot millorar la teva salut cardíaca, la gestió del pes, i inclús millorar la teva pell i la son o reduir el risc de malalties.



No obstant això, els aliments no processats que contenen el seu propi sucre, com el mango, també contenen nutrients com fibra, vitamines, minerals i antioxidants, cosa que els converteix en una infracció més lleu. "La fibra alenteix el procés digestiu, cosa que fa que les pujades i baixades de sucre no siguin tan abruptes", explica la dietista Jessica Cording, autora del llibre "Petit manual per a canvis transformadors: 50 hàbits saludables per gestionar l’estrès i l'ansietat". Si combines els aliments amb una font de proteïna i greix, com ara la mantega de cacauet o el formatge, suavitzaràs encara més la pujada, i l'energia et durarà més.