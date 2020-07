Dorm bé per córrer millor al dia següent

Pot ser que no siguis un corredor professional, però et passes gairebé un terç del dia entrenant-te. O, almenys, això és el que hauries de fer.



Dormir de set a nou hores és la forma d'entrenament definitiva, és l'oportunitat d'aprofitar al màxim les teves reserves d'energia per assolir el màxim rendiment, explica la doctora Cheri Mah, científica del Human Performance Center de la UCSF i membre del Nike Performance Council especialitzada en la son i el rendiment dels esportistes d'elit. "Pots carregar les piles un 60 % amb sis hores de descans i arribar al límit molt més ràpid", diu la doctora Mah. "O pots carregar-les fins al 80 %, 90 % o 100 % cada nit i veure de què ets capaç realment".



"Si no dorms prou, la resta trontollarà", adverteix Mah. A continuació ens explica diversos exemples:



1. El cervell estarà menys hàbil. Estar 24 hores sense dormir redueix les capacitats cognitives i motores com si tinguessis una concentració d'alcohol a la sang del 10 %, un nivell més alt que el límit legal per conduir.



2. Pots enxampar una malaltia. Dormir sis hores o menys de forma continuada fa que agafar la grip comú sigui quatre vegades més probable que si dormissis més.



3. Pots engreixar-te. La privació crònica del son altera els nivells de leptina i grelina, les hormones que regulen la gana, i pot augmentar les probabilitats de consumir aliments més alts en greixos saturats i sucre.



Tanmateix, potser la pitjor notícia per als atletes resulti de la investigació actual de Mah, que suggereix que passar diversos dies amb una quantitat de son insuficient pot canviar el patró de coordinació i la biomecànica. "Això té implicacions en el rendiment, però n'hi ha una altra: també augmenta el risc de lesions durant la carrera", afegeix.



"Si tenim en compte aquestes dades, per què el 70 % dels adults nord-americans no dormen les hores recomanades cada nit? Perquè dormir bé és difícil. Ho és tant com treure temps per fer exercici amb regularitat i alimentar-se correctament", afirma Mah.