Com pots deixar-te de comparar amb el altres al gimnàs

A més, també és possible que es trobi en un moment on se sent molt motivada amb el nou entrenament, i és en aquest punt on normalment es veuen molts resultats. Recorda que, quan comences una nova rutina, el teu cos ha de treballar al màxim per cremar més calories i utilitza més músculs. Amb el temps, el cos es torna més eficient i s'adapta als exercicis.



Fa no gaire jo també vaig experimentar aquesta etapa de motivació. Acabava de tenir un nadó i intentava tornar al meu pes ideal. No podia anar al gimnàs degut al confinament, així que vaig agafar un DVD antic d'entrenament HIIT que feia 15 anys que no practicava (i el reproductor!) i em vaig desfer d'aquells quilos molt més ràpidament que si hagués tornat a la meva rutina de sempre.



Pots provar de fer coses noves tu també i veure què passa. Però fes-ho només si realment no estàs satisfeta amb la teva rutina d'entrenament. Perquè tinc la sensació que has dedicat molt de temps i esforç per trobar el que funciona millor per a tu. Sembles una persona amb molta disciplina i experiència, i les persones que som així tenim tendència a ser més exigents amb nosaltres mateixes. Així que no ho deixis si realment no vols fer-ho. Que el teu físic sigui diferent al de la teva amiga no vol dir que no ho estiguis fent bé.



Tot i això, si decideixes que no t'agrada el teu entrenament, si et costa motivar-te i no tens ganes de superar cada repetició els cinc dies de la setmana, fes tot el que puguis per canviar-ho. És possible que el teu ressentiment estigui causat pel fet de no gaudir realment de tot el procés.



Sigui com sigui, para't un moment i pensa en quina és la teva motivació a l'hora de fer exercici i menjar com cal. Realment el teu objectiu és aconseguir un físic concret? A mi, personalment, això no em motiva, ja que entrenar-me és una part molt important de la meva cura personal. Em fa disminuir l'estrès, em manté centrada i sé que és una bona manera de tenir bona salut a mesura que passen els anys. Ser conscient d'això em fa tenir constància i em motiva per donar-me prioritat a mi mateixa dia a dia.