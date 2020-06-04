Crea una actitud forta
Consells i nutrició
Amb Megan Jones Bell
La força mental permet crear força física: descobreix com pots entrenar la teva.
Quan mantens la concentració, la calma i la presència, tens més possibilitats d'aconseguir un nou rècord personal, fer punts o acabar més ràpidament. Aquesta força mental et proporciona el poder per adaptar-te a qualsevol moment i aconseguir el màxim rendiment, tant en un entrenament com en una competició, o en el teu dia a dia.
"Quan medites, la quantitat de sang que flueix cap a la substància grisa del cervell (la part encarregada del control muscular i la percepció sensorial) augmenta, i es torna més espessa i forta".
Andy Puddicombe, cofundador de Headspace
La meditació és una de les millors maneres d'aconseguir aquest estat, afirma Andy Puddicombe, membre del Nike Performance Council i cofundador de l'aplicació Headspace. Quan medites, la quantitat de sang que flueix cap a la substància grisa del cervell (la part encarregada del control muscular i la percepció sensorial) augmenta, i es torna més espessa i forta. Això pot ajudar-te a calmar els nervis o a eliminar els dubtes o l'ansietat en moments d'estrès perquè puguis concentrar-te al màxim en el teu objectiu.
Només necessites uns minuts per aprofitar aquest poder. Intenta meditar durant 20 segons: realitza tres respiracions profundes; inhala a través del nas i exhala per la boca. Presta atenció a com et sents i deixa que els pensaments flueixin.
Realitza aquesta pràctica ràpida diverses vegades al dia i augmenta gradualment el nombre de respiracions mentre alliberes els pensaments. Finalment, la ment ajudarà el cos a arribar al nivell següent.