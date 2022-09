Què és el camp a través?

Segons les investigacions, qualsevol tipus de running redueix significativament els riscos per a la salut i millora la salut cardiovascular. Com que el camp a través se centra en distàncies més curtes que les d'una marató normal, un dels avantatges addicionals d'aquesta pràctica és que és menys probable patir les lesions per sobreesforç que normalment es produeixen quan es corren molts quilòmetres a la setmana.

A més, com qualsevol tipus de running, entrenar-se correctament ajuda a prevenir lesions, comenta Grainger. "Com que la distància de la majoria de curses és de menys de 10 km, no cal que t'entrenis per córrer distàncies excessivament llargues. Corrent sessions d'entre 8 i 13 km en tindràs prou", afirma l'experta. "També és recomanable alternar entrenaments llargs i lents amb entrenaments d'intervals a ritme intens una o dues vegades per setmana. És a dir, corre un quilòmetre a ritme intens i, a continuació, un altre a un ritme tranquil".

Grainger comenta que també t'anirà bé córrer per pendents, però tingues en compte que la majoria de pendents de camp a través són suaus, així que no et preocupis gaire per la resistència ni l'explosivitat.