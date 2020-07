Consells d'alimentació saludable per a runners que funcionen de veritat

Si mantens una dieta saludable i constant, et trobaràs bé. Ho diu el sentit comú.



A més, aquesta afirmació també té una base científica: una bona nutrició pot provocar canvis positius en l'organisme des d'un punt de vista microscòpic. Els nutrients dels aliments que prenem donen energia als mitocondris, és a dir, als sistemes de l'interior de les cèl·lules. Al seu torn, els mitocondris ajuden el cos a fer totes les seves funcions, com ara respirar, produir hormones essencials i flexionar els músculs. "Com més qualitat tinguin els aliments, més energia donem al cos", explica Brian St. Pierre, dietista i director de nutrició a Precision Nutrition, una empresa que ofereix assessorament sobre benestar a atletes professionals i aficionats.



"Prendre fruita, verdura, proteïnes i aliments poc processats pot millorar l'estat d'ànim, augmentar l'energia i afavorir el son i la recuperació", diu St. Pierre. "A llarg termini, tot això t'ajudarà a córrer millor".



Si bé tot això sembla de sentit comú, una de les raons principals per les quals no aconseguim seguir aquesta dieta és que adoptem un ideal massa perfeccionista. "La gent es pren la dieta de manera molt radical i, llavors, no la sap mantenir perquè no és sostenible", comenta St. Pierre. El que sí que és sostenible és fer petits canvis saludables que es poden convertir fàcilment en hàbits.



"Planteja't la dieta com un procés continu", recomana St. Pierre. "Això vol dir que t'hauràs de preguntar a tu mateix Quins hàbits alimentaris podria adoptar que fossin millors que els que tinc ara?". Pot ser consumir menys begudes gasoses al llarg del dia o substituir la galeta que et prens per dinar per una peça de fruita. St. Pierre indica que cal fer aquest petit canvi i anar-te preguntant el mateix consecutivament, una setmana rere l'altra.



"Abans que te n'adonis, veuràs que la teva dieta s'ha transformat completament", comenta. En canvi, això no seria possible d'un dia per l'altre.