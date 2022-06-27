Bra By Michaela: conjunts de sostenidors esportius

Bra By Michaela
Michaela DePrince: looks amb sostenidors esportius
Bra By Michaela ens presenta la icona més contemporània del ballet, Michaela DePrince. La ballarina aporta el seu propi estil a la dansa i a aquesta edició de Free to Change, una oda al nostre desenvolupament i el nostre enfortiment personals.
En aquest episodi de Looks amb sostenidors esportius, ens trobem amb ella a Nova York, on ens ensenya com porta els sostenidors esportius Nike Alate dia i nit sense tenir cap entrenament planificat. Dona un cop d'ull als seus diversos models a continuació.
1. Sostenidors Nike Alate en blanc amb camisa i minifaldilla de lluentons negres
"Saps quan has quedat amb algú i t'emproves la meitat de les peces de l'armari fins que trobes un conjunt que s'adiu amb el que buscaves? Això és el que em passa amb aquest. M'encanta el look natural que té: és com la dansa, en què els moviments semblen espontanis, però estan totalment assajats. Els sostenidors Nike Alate en blanc creen un contrast marcat amb la meva pell i la camisa i la minifaldilla de lluentons negres. M'agrada la versatilitat de poder dur els sostenidors com un crop top, però també tenir l'opció de cordar-me la camisa perquè només se'n vegi un tros per sota".
2. Sostenidors Nike Alate en negre amb una gavardina i uns pantalons blancs
"Sovint em veuràs ballant al carrer. Sempre camino practicant amb els braços. Per això m'agrada el fet que els Nike Alate em donen més llibertat de moviment que els altres sostenidors esportius. És un look molt guai, i crea una dualitat entre l'estil clàssic i el contemporani amb el negre dels sostenidors i el blanc dels texans i la gavardina. Considero que tot el que em fa sentir còmoda i empoderada té un equilibri perfecte. Si un dia no em sento del tot segura de mi mateixa, m'encanta posar-me alguna cosa que em doni més poder i que em faci pensar que puc afrontar el dia. Estic segura que, si portés aquest conjunt per a una reunió, ho faria genial".
3. Sostenidors Nike Alate en negre amb pantalons de pell i una camisa vermella
"Quan vaig crear aquest look em vaig oblidar que també puc portar els sostenidors Nike Alate per entrenar-me. El conjunt amb pantalons de pell fa que sembli que portis un crop top i et dona un aire molt sexi que m'encanta. Quan me l'emprovava, em sentia fantàstica, perquè era supercòmode. A més, el toc de vermell de la camisa i les sabatilles amb plataforma aporta un aire molt divertit. Aniria així per sortir a una discoteca guai amb les amigues, un d'aquells locals en què entres per una cuina senzilla i darrere d'una porta et trobes un espai amb música increïble que et fa venir ganes de ballar".
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