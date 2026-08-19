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Dona Cross-training Calçat

(14)
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Sabatilles de training - Dona
+3
Nike Metcon 10
Sabatilles de training - Dona
139,99 €
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Sabatilles de training - Dona
+8
Supervendes
Nike Free Metcon 7
Sabatilles de training - Dona
129,99 €
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Sabatilles de training - Home
+5
Nike Metcon 10
Sabatilles de training - Home
139,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Sabatilles de training - Dona
+3
Materials reciclats
Nike Bella 7
Sabatilles de training - Dona
89,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Sabatilles de training - Dona
+1
Materials reciclats
Nike Flex Train
Sabatilles de training - Dona
79,99 €
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Sabatilles d'entrenament - Dona
Materials reciclats
Nike MC Trainer 3
Sabatilles d'entrenament - Dona
79,99 €
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Sabatilles de training - Dona
Nike MC Trainer 4
Sabatilles de training - Dona
79,99 €
Nike Free Metcon 7 AMP
Nike Free Metcon 7 AMP Sabatilles de training - Home
Nike Free Metcon 7 AMP
Sabatilles de training - Home
139,99 €
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Sabatilles personalitzables de training - Dona
Personalitza
Personalitza
Nike Metcon 10 By You
Sabatilles personalitzables de training - Dona
169,99 €
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Sabatilles de running de carretera personalitzables - Dona
Personalitza
+1
Personalitza
Nike Free RN By You
Sabatilles de running de carretera personalitzables - Dona
129,99 €
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Sabatilles de training personalitzables - Dona
Personalitza
Personalitza
Nike Free Metcon 7 By You
Sabatilles de training personalitzables - Dona
159,99 €
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Nike Free Metcon 7 Be True By You Sabatilles personalitzables
Personalitza
Personalitza
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Sabatilles personalitzables
159,99 €
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Sabatilles de training - Dona
Materials reciclats
Nike Free 2025
Sabatilles de training - Dona
30 % de descompte
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Sabatilles de training - Dona
Nike In-Season TR 14
Sabatilles de training - Dona
30 % de descompte
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Sabatilles de cross-training per a dona

Porta les teves sessions d'entrenament al límit amb l'ajuda de les sabatilles de cross training de Nike per a dona. Descobreix les Nike Metcon 3, que incorporen l'última tecnologia de Nike, per complementar la teva rutina d'entrenament. L'entresola amb drop actualitzada permet que els peus mantinguin la flexibilitat durant les activitats de càrdio, mentre que la goma adherent a l'avantpeu ofereix una tracció potent per a l'aixecament de pesos. Descobreix tota la col·lecció de cross training per a dona i troba la roba i l'equipament que necessites per dominar els teus entrenaments més difícils. Les sabatilles de cross training de Nike també estan disponibles per a home.