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Sabatilles de cross-training per a dona
Porta les teves sessions d'entrenament al límit amb l'ajuda de les sabatilles de cross training de Nike per a dona. Descobreix les Nike Metcon 3, que incorporen l'última tecnologia de Nike, per complementar la teva rutina d'entrenament. L'entresola amb drop actualitzada permet que els peus mantinguin la flexibilitat durant les activitats de càrdio, mentre que la goma adherent a l'avantpeu ofereix una tracció potent per a l'aixecament de pesos. Descobreix tota la col·lecció de cross training per a dona i troba la roba i l'equipament que necessites per dominar els teus entrenaments més difícils. Les sabatilles de cross training de Nike també estan disponibles per a home.